Don Matteo 13: “Ultima volta”. Struggente annuncio

Don Matteo 13 torna in televisione per la nuova stagione televisiva con delle clamorose novità. Ritorni ed addii fanno parte della serie, ma questa volta c’è in serbo un altro inaspettato colpo di scena.

Don Matteo 13 sta tornando come un urgano! Novità e nuovi misteri da risolvere non mancano. Produzione, regia, sceneggiatura e l’immancabile cast, si stanno tutti preparando per una nuova messa in onda della serie a dir poco imperdibile!

Dal 2000 è in onda questa serie di successo che accompagna i telespettatori con degli enigmi da risolvere, a cui Don Matteo, interpretato dal mitico Terence Hill, non può mancare. Fino alla stagione del 2021 è stato così, ma nel corso della prossima, ci saranno delle novità. Un clamoroso addio dopo 21 anni: Don Matteo rivela tutta la verità.

La serie è premiata da un alto share, quando è in onda tutti sono sintonizzati per seguire le vicende del parroco di Gubbio e della squadra del mitico Maresciallo Cecchini, interpretato dall’iconico Nino Frassica. Nel corso degli anni, dopo ben 21 anni, ci sono stati continui rinnovi e cambiamenti nel cast. A partire dall’ex Capitano Giulio Tommasi interpretato da Simone Montedoro, molto amato dal pubblico, fino all’attuale Capitano Anna Olivieri, interpretato da Maria Chiara Giannetta. Tra i nuovi, ma neanche tantissimo dato che il pubblico a casa si è molto affezionato, c’è il PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico.

E’ proprio Maurizio Lastrico che si è lasciato andare ad una rivelazione sorprendente.



“L’ultima volta”, Lastrico fa uno struggente annuncio

Maurizio Lastrico interpreta il PM Marco Nardi. Il suo personaggio è entrato in scena solo dall’11° stagione, ma già è nel cuore dei telespettatori che si sono fin da subito affezionati alla sua storia. Nella 12° è stato sempre più presente, data la complicata relazione amorosa nella quale è caduto in tranello, infatti non si è concluso bene per lui il finale di stagione.

Nella serie si vociferano altri addii, tra cui quello di un’attrice a cui il pubblico a casa non può fare a meno, ma ci sono anche altre sottili informazioni che sono trapelate dal profilo Instagram ufficiale di Maurizio Lastrico. Reduce dal successo di un’acclamata serie di Rai 1 Made in Italy, continua a creare del mistero attorno a Don Matteo.

Maurizio ha dichiarato che dopo ferragosto lavoreranno per l’ultima volta la parte più tosta della serie! Che cosa vorrà suggerire ai fan? Non ci sarà più il PM Marco Nardi?

A suggerire questa possibilità, è il fatto che alla fine della 12° stagione, la Olivieri ha scelto Sergio, cioè il personaggio interpretato da Dario Aita, quindi di conseguenza si potrebbe ipotizzare un addio per il talentuoso Maurizio. In attesa di aggiornamenti, non resta che recuperare gli episodi persi della vecchia stagione di Don Matteo, per prepararsi alla prossima che sarà piena di novità!