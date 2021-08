Beppe Convertini commette una gaffe in diretta su Rai1 nel corso di un’intervista in Uno Weekend: ecco cosa è successo in trasmissione

Davvero clamorosa la gaffe in diretta del conduttore Beppe Convertini nella puntata di sabato 31 luglio di “Uno Weekend”, su Rai 1. Il presentatore stava intervistando il giovane Vito Dell’Aquila, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo e fresco vincitore della medaglia d’oro nel taekwondo, uno dei sue soli ori italiani conquistati fino ad ora nella competizione olimpica. Nel corso dell’intervista il conduttore si è, evidentemente, distratto o non ha ascoltato bene le parole del ragazzo ed ha fatto una brutta figura.

Il ragazzo, 21enne di Mesagne, aveva raccontato con molta emozione, quasi in lacrime, il legame con il nonno, scomparso appena un mese prima della sua partecipazione alle Olimpiadi. L’atleta ha raccontato come il nonno fosse per lui un grande sostegno, perché lo accompagnava a scuola e in palestra e lo ha incoraggiato a inseguire il sogno di vincere le Olimpiadi.

Beppe Convertini, che figuraccia con il campione olimpico

Vito dell’Aquila: “Dopo la vittoria ho portato la medaglia d’oro dal nonno”

Beppe Convertini: “Come sta il nonno?”

[…] Cinque minuti prima avevano parlato del nonno scomparso un mese fa. #UnoWeekend pic.twitter.com/1vbmSXrt0X — Ivan Buratti (@ivanburatti) July 31, 2021

Poi – ha raccontato – è arrivata la malattia che se lo è portato via. In punto di morte il nonno avrebbe rassicurato Vito: “Tu vincerai le Olimpiadi”, e così è stato. Un racconto emozionante, che ha commosso il pubblico ma evidentemente non è stato recepito dal conduttore. Cinque minuti dopo, infatti, il ragazzo cita ancora il nonno dicendo che il giorno prima era andato a trovarlo. A quel punto, incredibilmente, Convertini gli chiede: “Come sta il nonno?”.

Dell’Aquila, imbarazzato risponde: “Ma sono andato al cimitero…”. A quel punto il conduttore prova a cavarsela con leggerezza dicendo “Ah certo, il cimitero perché il nonno non c’è più. Scusami”. Eppure si tratta di una gaffe piuttosto pesante e indelicata, soprattutto perché l’atleta si era soffermato a lungo parlando della morte del nonno. Evidentemente il conduttore non è stato attento e si è esposto alla figuraccia che sta spopolando sui social, con il video che è ormai diventato virale.