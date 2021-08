Tutti pazzi per Elodie: la doppia novità sconvolge i fan

Elodie conduttrice contesa: l’esperienza al Festival di Sanremo 2021 ha fatto decollare la carriera della cantante sul piccolo schermo

Elodie è una vera e propria star. Bravissima come cantante e dotata di una bellezza fuori dal comune, ha riscosso in breve tempo un successo enorme. Da ex concorrente di Amici ha iniziato una scalata importante, praticamente senza freni. Dal Festival di Sanremo ai milioni di dischi venduti, Elodie piace qualsiasi cosa fa.

E probabilmente per lei si apre anche un’altra strada, quella della presentatrice televisiva. Secondo il settimanale “Vero”, Elodie potrebbe sbarcare presto in Mediaset per condurre ben due programmi. Le ipotesi parlano della sua partecipazione a “Le Iene” al posto di Alessia Marcuzzi. Per la 31enne romana sarebbe una svolta nella sua carriera, che dovrebbe partire a gennaio, e quindi in vista del 2022.

Non solo attrice: potrebbe condurre un importante programma tv

Il motivo di questa tempistica è dovuta alla registrazione del nuovo album della cantante. Ma non c’è soltanto Le Iene: secondo le ultime indiscrezioni per lei ci sarebbe anche la conduzione di un nuovo programma musicale, sempre nel 2022. Non è chiaro di cosa si tratti, ma dovrebbe andare in onda su Canale 5.

Insomma, per la 31enne di origini francesi non soltanto la musica, ma anche un futuro nella conduzione di programmi televisivi e anche nel cinema. Elodie sarà protagonista del film “Ti mangio nel cuore”, diretto da Pippo Mezzapesa. Si tratta di un film che parla della mafia foggiana. Le riprese partiranno in autunno, ed Elodie si dividerà tra le registrazioni del suo nuovo disco e la prima esperienza da attrice.