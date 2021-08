Can Yaman cancellato: il nuovo idolo del pubblico italiano è lui!

“Più bello lui”. L’attore turco ruba il posto a Can Yaman. Tutte d’accordo, ora è lui il più affascinante e desiderato della tv

Non è un’estate particolarmente felice per l’attore turco Can Yaman: la sua love story con Diletta Leotta sembra essere al capolinea, e non finisce qui. La concorrenza “in casa” come attore turco più ammirato si fa sempre più agguerrita. Ma andiamo con ordine per capire cosa sta succedendo a Can in questo periodo particolare. Ci sono molte voci, tra queste quelle dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, che affermano con sicurezza che Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati.

Secondo il blogger i due non si vedono da circa 15 giorni, essendo stati visti sempre da soli, separati l’uno dall’altro. A testimonianza di ciò ci sono delle foto di Can in cui in effetti è da solo in Puglia a “godersi” (forse) le vacanze. Diletta Leotta, invece, è stata individuata in Sardegna, anche in questo caso senza il suo fidanzato (ammesso sia ancora tale) ma in compagnia di alcuni amici. L’esperto di social sostiene che la notizia della fine della relazione non può arrivare dai diretti interessati, in quanto avrebbero dei contratti di sponsorizzazione “di coppia” ancora in essere.

Can Yaman, estate nera: cosa gli sta succedendo

Questi, quindi, vanno prima conclusi e poi si potrà chiarire la loro posizione. Intanto sia lei che lui scelgono un rigoroso silenzio, senza né commentare né smentire. E pensare che il turco aveva perfino provato a sposare la procace giornalista con tanto di anello di fidanzamento. Ma la proposta non è stata accettata, e magari poteva già essere un segnale che qualcosa non andava. A dirla tutta c’è anche chi sostiene che questa love story in realtà non sia mai esistita, ma “creata” a uso e consumo di sponsorizzazioni e immagine.

Intanto l’attore turco si vede “superato” nei consensi dal collega connazionale Kerem Bursin, protagonista delle solite soap turche che tanto piacciono al pubblico femminile italiano. L’attore, stando a vedere i commenti sui social, viene apprezzato più di Can Yaman. Possibile che (l’ex?) fidanzato di Diletta Leotta ormai abbia un pochino stancato? Chissà, intanto il suo “rivale” gli somiglia e ricalca in pieno lo stile che tanto ha avuto successo nel dare popolarità a Can.