Non siete pronti alla novità di Emma Marrone: l’annuncio bomba

Emma Marrone è instancabile. Musica, voce graffiante e elettricità alla stato puro, stanno per entrare in scena! Tutte le novità in corso dichiarate dalla cantante.

Emma Marrone fa il suo ritorno in scena! Cantante di successo dalla voce graffiante e dall’immensa forza d’animo, torna con delle imperdibili novità. Ultimamente è stata al centro dell’attenzione a causa di un dolore sofferto e per la vicinanza del suo chiacchieratissimo ex, ma adesso ce ne sono delle nuove.

Emma è nata a Firenze, ma è cresciuta ad Aradeo in provincia di Lecce, Paese di origine dei suoi genitori. Classe 1984, la passione per la musica le è stata tramandata dal papà, Rosario, anche lui cantante in gioventù, senza però riuscire a sfondare nel mondo della musica.

La cantante riesce a salire al successo una volta vinta la nona edizione di Amici di Maria De Filippi, grazie alla quale riesce ad ottenere un contratto con la Universal music group. Spumeggiante, trasgressiva e amante della musica a 360°, sperimenta più generi. Dal soul, grazie al dono di madre natura della sua bellissima voce graffiante, al rock, pop, spaziando tra gli stili, e arricchendo sempre di più i suoi album.

- Advertisement -

Emma è molto diretta con i fan. Infatti, non si perde in chiacchiere nell’annuncio da poco fatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma Marrone fa un regalo agli azzurri campioni d’Europa!

Emma Marrone: la verità sul nuovo progetto

Sempre sul pezzo, non perde mai il treno delle occasioni! Reduce da una vittoria sensazionale che l’ha resa ancora più nota, continua a inorgoglire i fan che la seguono fin dai suoi inizi. Anima rock e libera, fa sentire la sua voce e le novità in corso.

Nel suo profilo ufficiale di Instagram pubblica questo scatto con gli hashtag del programma famoso in tutto il mondo, X Factor! La beniamina sarà molto probabilmente presente nella prossima edizione nuovamente con il ruolo di giudice, più energica e amante della buona musica che mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emma Marrone e ex fidanzato si stanno frequentando? Un fuoco di paglia o un vero ritorno di fiamma, ecco la verità

Emma è energia pura, musica e vitalità. In attesa di nuove rivelazioni, si attende con ansia la nuova stagione di X Factor, programma musicale che appassiona tutti. Emma sarà un’ottima giudice, proprio come lo è stata nelle passate edizioni. Non resta che aspettare ulteriori informazioni e tenersi compagnia con tanta buona musica!