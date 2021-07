La lotta al tumore dell’ex gieffina: “Mi sono chiusa in bagno e ho pianto”

La lotta al tumore dell’ex concorrente del Grande Fratello commuove i social. La strada verso la guarigione raccontata quotidianamente

Commuove la durissima lotta contro un male terribile che ha colpito l’ex concorrente del Grande Fratello. Un percorso difficile, raccontato sui social e che riceve ogni giorno il sostegno di moltissime persone. Parliamo di Carolina Marconi, showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, famosa per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Alla donna, oggi 43enne è stato diagnosticato un tumore al seno all’inizio di quest’anno.

Da allora è cominciata una dura battaglia contro la malattia, che Carolina affronta con grande coraggio. Sorrisi, ironia, e il racconto di quello che fa viaggia sui social. Una bella lezione su come affrontare un percorso così difficile e tanti consigli utili per prevenire questi problemi. Di recente la Marconi ha aggiornato i suoi 278mila followers su come sta procedendo la terapia a base di chemio.

Leggi anche – Carolina Marconi e la lotta al tumore, inizia la trasformazione: “E’ devastante”

Carolina Marconi e la lotta contro il tumore

- Advertisement -

“Ieri pomeriggio ho fatto il settimo step (terzo ciclo di chemio rossa) ora ne mancano solo tre – ha scritto su Instagram – ci sono stati momenti duri come stanotte, con nausea, mal di testa e dolori vari, ma poi quando prendi i farmaci ti senti subito meglio”. Carolina spiega come riesce a distrarsi: “Guardo qualche serie tv, leggo e non ci penso più (almeno ci provo) e così ti accorgi che piano piano passano i giorni”.

Leggi anche – Milly Carlucci e la malattia incurabile: la battaglia silenziosa, ci convive da anni

Per l’ex concorrente del GF tutto sta nel tenersi impegnati con qualcosa di bello. Chiaramente la sfida è difficile, ma la Marconi dà un consiglio importante a chi soffre: “Lo so, è dura ma se ci sto riuscendo io chiunque può farcela nella mia stessa posizione… se pensi positivo (ma veramente) attrai solo cose positive (forza dell’attrazione) funziona”. Sicuramente un bellissimo esempio da seguire.