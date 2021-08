Aurora Ramazzotti, prima delle vacanze accade l’impensabile

Aurora Ramazzotti è su tutte le furie. L’influencer subisce l’ennesima sfortuna proprio nel momento meno opportuno! Ecco cos’è accaduto.

Aurora Ramazzotti e il viaggio della speranza. Se si potesse scrivere un libro su tutte le sfighe, forse la simpaticissima Aurora avrebbe già dei best seller! Al di là degli scherzi, l’influencer è sempre più in forma, soprattutto è molto apprezzata dal pubblico. Figlia d’arte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sulla cui separazione ha recentemente fatto delle dichiarazioni inedite, travolge tutti con il suo animo.

Aurora, classe 1996, è una ragazza unica e speciale. Simpatica, irriverente, una vera e propria buffona certificata sui social, è seguitissima anche per l’importanza dei messaggi che trasmette. Vera e trasparente, non ha mai nascosto le sue imperfezioni che la rendono più bella e naturale. Pubblica foto struccata e con la sua più grande nemica, l‘acne, senza vergognarsi.

Parla di tematiche alimentari, sport e self confidence, con ironia e serietà riesce a trasmettere messaggi positivi e inclusivi, senza risultare pesante. Il suo profilo Instagram è leggero e profondo al tempo stesso, potrà risultare contraddittorio, ma Aurora riesce con semplicità a parlare con i suoi follower senza annoiare.

- Advertisement -

Aurora questa volta dedica ai fan un momento di grande sfortuna, su cui come sempre ironizza facendo scappare delle risate!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti si lascia andare ad una rivelazione totalmente inaspettata per i suoi fan che sono sconvolti

Aurora Ramazzotti e il volo che l’ha fatta impazzire

Aurora Ramazzotti è troppo simpatica, questo lo si sa. Alcune volte usa la sua simpatia e allegria per ironizzare su certe tematiche, per parlarne con semplicità, ma anche per raccontare le vicende che le accadono spesso. Episodi che lei stessa definisce “sfighe” ovviamente scherzandoci su, ma che non tarda a raccontare.

Ultimamente è stata protagonista di uno sfogo molto intimo che ha condiviso con i fan, ma questa volta ha deciso di trattare un argomento più leggero seppur disturbante per la sue vacanze. Ecco tutta la vicenda raccontata nelle sue Instagram stories:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti censurata su Tik Tok! Ecco i reali motivi del provvedimento

L’influencer sta attendendo con ansia che le sue vacanze a Ibiza comincino, inoltre è anche in compagnia dell’amica Paolo di Benedetto, l’ex madre natura di Ciao Darwin. Partenza o meno, senza dubbio sono delle vacanze che si sta duramente sudando, infatti non poteva mancare la cronaca completa degli avvenimenti. Sei persone si perdono a Malpensa, poi dovrà anche esserci il cambio dell’equipaggio, e solo dopo potrà partire.

Augurando delle buone vacanze ad Aurora, chissà quanto dovrà ancora attendere!