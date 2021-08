Foto bollente dopo Temptation Island: il colpo di scena è servito

La coppia che si è formata all’interno del dating show si mostra per la prima volta insieme sui social, dopo l’esperienza a Temptation Island

La coppia si è formata all’interno del dating show estivo di Canale 5 Temptation Island e fuori dal programma si mette in mostra sui social. Dall’Is Morus Relais il giocatore di basket Stefano Sirena era entrato nel “gioco” con la fidanzata, ma è uscito con una compagna diversa. Si tratta della single Federica Cleo, che da “single” è riuscita a conquistarlo e a strapparlo dalle braccia dell’ormai sua ex fidanzata, Manuela Carriero.

La donna di certo non è rimasta a guardare, e pure lui è uscita dal villaggio in compagnia del suo “single”, dopo aver preso atto che il fidanzato aveva deciso di lasciarla. Ora, i due si mostrano sui social con tanto di foto intime scattate a letto che lasciano pochi dubbi sulla loro frequentazione. Eppure, ancora in tanti si pongono il dubbio sull’autenticità di queste “storie”.

Temptation Island, scatti bollenti a letto per la “nuova” coppia

Intanto ci pensa Sirena a pubblicare una foto inequivocabile, avvolto tra le lenzuola insieme alla nuova compagna in un hotel di Catania. Entrambi sembrano sorridenti e felici e ci sono pure delle frecciate verso l’ex Manuela. “Il buongiorno più bello”, scrive Stefano mostrandosi sorridente accanto alla “single” di 25 anni conosciuta nel dating show e che sta frequentando anche fuori dallo schermo.

Del resto anche la sua ex fidanzata Manuela non è stata da meno: di recente ha pubblicato delle foto con il single Luciano Punzo, che dovrebbe essere diventato il suo nuovo fidanzato. Ecco perché questo post tra le lenzuola sembra più che altro una piccata risposta a suon di social. Tuttavia, basta leggere i commenti sotto le foto per vedere come in tanti mettono in dubbio l’autenticità di queste relazioni.