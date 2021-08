Grande Fratello Vip, l’ex concorrente in lacrime dopo la dedica della fidanzata per il suo compleanno. Una sorpresa davvero inaspettata

Davvero una bella sorpresa per l’ex concorrente del Grande Fratello nel giorno del suo 31esimo compleanno. Evidentemente, proprio non si aspettava un pensiero così dolce e romantico da parte della sua fidanzata. Le emozioni raccolte in un video che raccoglie i momenti più emozionanti della loro storia d’amore, con una lettera scritta da lei e che ha fatto commuovere il fidanzato.

Un modo di festeggiare emozionante, con le lacrime del festeggiato e un amore che sembra più solido che mai. Parliamo di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che dimostrano a tutti come la loro storia sia assolutamente autentica e salda più che mai. Chiaramente, anche questo momento intimo della coppia è stato pubblicato abbondantemente sui social, con ogni dettaglio disponibile per i followers dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Lacrime di commozione per il regalo inaspettato: il video emozionante

Non è la prima volta che i due condividono sui social i loro sentimenti e le loro emozioni, ma le lacrime di Pierpaolo hanno sicuramente emozionato. La sorpresa è arrivata alla mezzanotte del 31 luglio, quando sul telefono del festeggiato è arrivata la sorpresa. Subito dopo la grande emozione e l’amore più che confermato per la fidanzata Giulia.

Il video mostra i momenti più significativi della loro storia, da quelli all’interno della casa del Grande Fratello e tutto quello che è accaduto dopo, con la coppia che ha vinto gli scetticismi e che conferma al mondo il loro reciproco sentimento. Giulia e Pierpaolo sono reduci da una vacanza esotica in Repubblica Dominicana e da settembre si preparano ai loro rispettivi impegni di lavoro. Tra questi, quello importante di Pierpaolo, che farà parte del cast della prossima edizione di “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.