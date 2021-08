Dall’Inghilterra arriva una nuova clamorosa indiscrezione: Harry non sarebbe il figlio di Carlo. Chi è suo padre? Ecco l’incredibile risposta

Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor, meglio noto come Harry, è nato a Londra il 15 settembre 1984. La sua vita è sempre stata al centro delle attenzioni di molte persone a causa della sua appartenenza alla Royal Family britannica. Harry, infatti, in questo momento è il sesto in linea di successione al trono del Regno Unito.

Sin dalla nascita ha acquisito il titolo di principe, dopo il suo matrimonio è diventato anche il Duca di Sussex. Harry ha fatto parlare molto di sé negli ultimi anni da quando nella sua vita è entrata Meghan Markle. L’ex attrice statunitense ha sconvolto la sua vita e, secondo alcuni, avrebbe condizionato alcune scelte del principe.

I due si sono sposati il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, in Gran Bretagna. Inizialmente, la coppia ha vissuto in Inghilterra. Archie Harrison, il primo figlio nato nel 2019, è nato nel Regno Unito, mentre la piccola Lilibet Diana è nata nel 2021 in California, dove la coppia vive da alcuni mesi.

Intorno ad Harry esistono da sempre diverse polemiche e gossip. Dopo l’unione con l’ex protagonista di Suits, queste voci sono aumentate. Adesso, però, dall’Inghilterra arrivano alcune voci che riguardano il passato del Duca di Sussex. Se fossero confermate, sarebbero clamorose. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché stanno attirando l’attenzione di tutti nel Regno Unito.

Carlo non è il vero padre di Harry? I dettagli

L’ultima polemica che vede protagonista la Famiglia Reale inglese riguarda alcune voci su Harry e suo padre Carlo. Queste voci, in realtà, si rincorrono da tanti anni, sin da quando il principe era ancora adolescente. Un sospetto, dunque, vecchio decenni che è tornato di moda dopo alcune dichiarazioni di un esperto di Royal Family.

Il vero padre di Harry non sarebbe Carlo, Principe di Galles e primo nella linea di successione al trono, anche se sicuramente rinuncerà a questo privilegio per favorire suo figlio William. Ma diventare re, in questo momento, è l’ultimo dei pensieri dell’ex marito di Diana Spencer, che si trova costretto a respingere l’ennesimo gossip che riguarda la sua defunta consorte.

Secondo alcune indiscrezioni, il vero padre di Harry sarebbe James Hewitt, con il quale Diana ebbe una storia d’amore. Lui ha sempre dichiarato di aver frequentato “la principessa del popolo” nel 1986, mentre il Duca di Sussex è nato nel 1984. Ma le parole del criminologo italiano Ezio Denti sembrano poter smentire queste parole.

Denti ha applicato le regole della perizia biometrica ai volti di Harry e a quello dell’ex ufficiale dell’esercito britannico. Alla fine delle indagini, l’esperto ha dichiarato al settimanale nuovo che il viso di Harry fa chiaramente capire che Carlo non è suo padre. “Questo esame ha una grande attendibilità e può avere valore legale”, ha affermato il criminologo.

Chi è James Hewitt?

James Lifford Hewitt è un ex ufficiale di cavalleria britannico dell’esercito britannico di Kinglassie. È nato il 30 aprile 1958 nell’Irlanda del Nord. Si è arruolato nell’esercito britannico nel 1978, all’età di vent’anni. Ha fatto parte dell’esercito fino al 1994, quando si è ritirato dopo quasi diciotto anni di servizio militare. Dal 2003 è in pensione.

Negli anni 2000 ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive. Nel 2006 è comparso in The X Factor: Battle of the Stars, la versione per celebrità di The X Factor. Nello stesso anno ha partecipato a Top Gear. Il suo personaggio è stato inserito nella quarta stagione di The Crown, una serie tv che racconta le vicende della Famiglia Reale britannica. L’attore che gli ha prestato il volto è Daniel Donskoy.

È diventato famoso quando ha iniziato a frequentare la principessa Diana Spencer, alla quale dava lezioni di equitazione. Dopo pochi mesi la loro relazione era sui giornali di tutto il mondo. Hewitt ha sempre sostenuto di aver frequentato Diana dal 1986 al 1991, ma pare che la relazione fosse antecedente a quel periodo.

Quando la love story è terminata, l’ex militare ha confermato di aver pensato anche al suicidio. Nel 2003 ha provato a vendere 64 lettere d’amore scritte da Diana per lui, ma questo tentativo è stato condannato fortemente dalla Royal Family. Secondo alcune indiscrezioni, nel 2017 avrebbe avuto un infarto ed un ictus, finendo per un breve periodo in ospedale.