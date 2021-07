Famoso attore del cinema italiano fa delle rivelazioni personali sulle sue esperienze di vita. Amore, emozioni e relazioni spesso si intrecciano, creando dei retroscena inaspettati.

L’attore in questione, è un personaggio noto al cinema italiano. Professionista creativo, si sta parlando di Fabio Testi. Originario di Peschiera del Garda, classe 1941, è un talentuoso attore cinematografico e televisivo italiano, molto apprezzato e conosciuto anche all’estero.

L’attore inizia la sua carriera al cinema, recitando in film italiani che a livello internazionale hanno fatto la storia. Fa parte del Buono, brutto e il cattivo di Sergio Leone nel 1966 dando il suo contributo con il ruolo di controfigura, ma è nel 1970 che diventa famoso in Il Giardino dei Finzi Cortini di Vittorio de Sica, film che si aggiudica l’Oscar come miglior film straniero.

Fidanzato da tutta la vita, racconta dei suoi amori turbolenti che lo hanno reso famoso nel mondo. Al momento, la nuova fiamma è protagonista di critiche e pettegolezzi, ma nel corso della sua vita, diversi sono stati gli scandali che lo hanno contraddistinto.

- Advertisement -

Attore di successo e sex symbol invidiato, ecco cosa ha rivelato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cinema, morto attore a 87 anni che aveva vinto il Golden Globe, rivelata la verità della sua morte

Attore fidanzato con 35enne: Fabio Testi non ha più segreti

Fidanzato con una 35 enne, l’attore di Peschiera del Garda rivela tutto. Ha raccontato recentemente che le relazioni d’amore che ha vissuto gli hanno inevitabilmente portato molta notorietà, ma anche disagi. Innamorato perso delle donne, rivela chi è e come la nuova fiamma lo ha conquistato, ma non solo.

Ursula Andress e Charlotte Rampling, sono i nomi di due talentuose e belle donne famose in tutto il mondo che sono state compagne di Testi. La prima è un’attrice svizzera che ha recitato come prima Bond Girl nella serie di film su James Bond, la seconda è un’attrice britannica nota in tutto il mondo per il film italiano Il Portiere di notte di Liliana Cavani. Entrambe però non hanno una relazione duratura con Fabio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabio Testi e la sua nuova fidanzata, tutta la verità lo fa salire alla ribalta e nelle riviste di gossip!

In seguito, sposa Lola Navarro stilista spagnola e madre dei suoi tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Divorziano, e ha una relazione breve con l’attrice statunitense Brooke Shields nota per il celebre film Laguna Blu del 1980, dove recitò nuda al fianco di Christopher Atkins.

Nel 2015 si sposa a Capri con rito civile con la gallerista Antonella Liguori, ma divorzia, e ha una relazione per tre anni con l’attrice francese Edwige Fenech, famosa in Italia e all’estero per i film gialli e commedie all’italiana, l’attrice aveva dato a Fabio la paternità di un figlio, ma poi ha smentito senza rivelare l’identità del padre.

Fabio Testi, dopo tanti giri e relazioni, afferma di essere tranquillo, e che nonostante la differenza d’età: ha trovato la felicità nel suo nuovo amore. Meglio tardi, che mai!