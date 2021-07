Dolore per Un posto al sole: nulla sarà come prima

Sarà tutto diverso da ora in poi nella sitcom Un posto al sole

La soap opera Un posto al sole accompagna la televisione e i suoi fan da tantissime edizioni. La serie è un vero cult e riesce ad essere innovativo e geniale in ogni puntata.

Con l’inizio dell’estate, la sitcom smetterà di andare in onda e il 7 agosto sarà l’ultima puntata.

Le storie di Palazzo Palladini si prenderanno una pausa per ripartire ancora più entusiasmanti e carichi a settembre.

Ma le ultime puntate della prossima puntata cambieranno tante carte in tavola e lasceranno il pubblico a bocca aperta.

Ecco cosa succederà

Un posto al sole: Samuel e il tradimento di Speranza

Stanno per andare in onda su Rai 3 le ultime puntate della soap opera “Un posto al sole“. Le ultima puntata lasceranno col fiato sospeso in attesa di settembre.

La coppia formata da Samuel Piccirillo, interpretato da Samuele Cavallo, e Speranza (Mariasole di Maio) è in un momento di stallo. Lui ha finalmente trovato la forza di invitarla ad un appuntamento, ma lei non arriva.

Il fidanzato è al tavolo del ristorante in attesa che arrivi la fidanzata, ma Speranza è impegnata in altro.

Piccirillo non sa che Speranza si trova ancora a lavoro in radio e che lo sta tradendo con Vittorio Del Bue. I due si stanno baciando appassionatamente e la fidanzata di Samuel non si sente per nulla in colpa.

Del Bue, nonostante il momento di passione, ferma subito Speranza e le confessa che a suo parere stanno facendo una cosa sbagliata.

Lei è innamorata di Vittorio e non pensa più a Samuel, ma l’amore non è corrisposto. Del Bue dice chiaro e tondo che lui non è alla ricerca di una storia seria.

Speranza è in lacrime e decide di uscire e di raggiungere l’attuale fidanzato al ristorante. Samuel le fa notare subito che è in ritardo e lei scoppia a piangere.

Piccirillo teme di aver detto qualcosa di brutto e si morde le labbra, ma la serata è irrecuperabile.

Decidono di non mangiare e di tornare a casa cercando di dimenticare l’appuntamento.

Il giorno seguente, Samuel va ad aiutare Alberto, interpretato da Maurizio Aiello, a fare il trasloco.

Finito il da farsi, con il cuore e la testa in confusione, Piccirillo va a salutare Vittorio, ma scopre la verità.

Del Bue sta raccontando al suo amico Patrizio dei baci con Speranza e delle sensazioni che ha provato.

Ma non è finita qui: a Palazzo Palladini qualcuno sta preparando le valige per scappare: si tratta proprio della giovane Speranza.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole? Non ti resta che aspettare lunedì alle 20:45 su Rai 3