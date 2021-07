Problemi per l’ex naufrago dopo l’Isola: la confessione spiazza

L’Isola dei Famosi, L’ex concorrente ha ancora problemi: “Tornerò più forte di prima”. La promessa ai suoi fan



L‘Isola dei Famosi è un reality che mette a dura prova i partecipanti, e spesso lascia dei segni tangibili che restano nel tempo. Spesso, i concorrenti che partecipano allo show di Canale 5 non sono più come prima, come se avessero un’ “impronta” lasciata dall’Isola. In ogni caso l’importante è conquistare il pubblico, come è riuscito a fare Matteo Diamante, che ha avuto la possibilità di arrivare fino alla finale e di giocarsi un posto per la vittoria.

E’ stato proprio il pubblico a portarlo avanti fino all’ultima puntata, nonostante il concorrente sia entrato solo nelle fasi avanzate del reality. Eppure, la dura prova in Honduras ha lasciato il segno, provando Matteo Diamante dal punto di vista fisico.

Leggi anche – Isola dei Famosi | Matteo Diamante, prossimo eliminato? Lui commenta: “Mi sono fatto un mazzo così”

Isola dei Famosi, i problemi fisici dopo la fine del reality

- Advertisement -

Su Instagram, è stato lui stesso a spiegare che sta facendo ancora i conti con qualche problema fisico. “Non sto benissimo, il metabolismo è cambiato, ho dei problemi di stomaco. Ma tornerò più forte di prima”. Il riferimento è a un malessere fisico che è rimasto dopo la conclusione del reality. In sostanza Diamante ha spiegato che il suo fisico è cambiato e che vorrebbe ritornare in fretta quello di prima.

Leggi anche – Isola dei Famosi, Matteo Diamante accusa Angela Melillo: “Evviva il perbenismo”

Intanto ora si gode le vacanze in Sardegna assieme ad altri vip, anche se ha dovuto fare i conti con un contrattempo. In pratica ha finito i “giga” sul telefono ed è rimasto senza internet sul telefono. Una disfatta per chi come lui è dipendente dai social e dalla necessità di farsi vedere. Fossero questi i problemi.