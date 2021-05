Chi sarà l’eliminato di oggi, 31 Maggio 2021, dell’Isola dei Famosi? Scopriamo insieme che cosa dicono i sondaggi.

Anche oggi, lunedì 31 Maggio 2021, ci sarà un’eliminazione da affrontare ed uno dei concorrenti dell’isola più famosa (in Italia) dovrà andare a casa.

Di chi si tratterà però?

In attesa di scoprire cosa succederà questa sera, svariati sondaggi avrebbero individuato il “vincitore” del sondaggio e decretato chi sarà ad andare a casa.

Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Eliminato di oggi all’Isola dei Famosi: i sondaggi puntano su Matteo Diamante

Ebbene sì, a quanto pare il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi potrebbe essere proprio Matteo Diamante.

Di certo non manca molto per scoprire la verità: la puntata di stasera, lunedì 31 Maggio 2021, vede confrontarsi al televoto proprio lui contro Isolde Kostner.

Ma perché Matteo Diamante viene votato quasi all’unanimità come il naufrago prossimo ad abbandonare l’Isola?

“Mi spaventa il fatto di uscire, come inciampare all’arrivo. Ho paura di non passare questa nomination, dopo che mi sono fatto un mazzo così per farmi rispettare dagli altri, non arrivarci mi farebbe rosicare“.

Si è espresso con queste parole Matteo Diamante che si confida con l’amica Valentina Persia riguardo il suo prossimo futuro.

Entrambi parlano con affetto dell’Isola e delle esperienze provate sulla spiaggia ma di certo Matteo è un poco più teso: ha paura di non riuscire a superare questa nomination!

Se solo potesse sapere che cosa dicono i sondaggi, quindi, il povero Matteo Diamante sarebbe ancora più preoccupato.

La stragrande maggioranza dei siti che si occupa di gestire i sondaggi prima della puntata, infatti, concorda sul risultato.

Con il 70% dei voti a “favore“, infatti, Matteo Diamante sarebbe il prossimo eliminato nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi, ad un passo dalla finale del 7 Giugno!

Isolde Kostner è la favorita dagli italiani (al momento)

Il sondaggio, infatti, ha evidenziato una netta preferenza nei confronti di Isolde Kostner che potrebbe quindi rimanere sull’Isola.

Se quello che dicono le previsioni è vero, quindi, possiamo aspettarci una vera e propria disfatta per l’ex “secchione”.

Mentre lui e Valentina Persia commentano la possibile eliminazione, dunque, noi a casa possiamo fare qualche previsione in più.

Nonostante il burrascoso andamento della trasmissione condotta da Ilary Blasi, infatti, né Matteo né Isolde (e, se per questo, neanche gli altri naufraghi) sono a conoscenza di un particolare.

I due, infatti, essendo entrambi alla “prima eliminazione” non sanno che si tratta di una “non definitiva“.

Chi risulterà perdente dai sondaggi, dunque, avrà la possibilità di raggiungere Playa Imboscadissima dove potrà giocarsi con Roberto Ciuffoli il posto disponibile per la spiaggia parallela.

Insomma, non tutto è finito per Matteo Diamante (o per Isolde Kostner) e l’eliminazione di stasera, per quanto sentita ed emozionante, non è una di quelle “per sempre”.

Che cosa succederà questa sera all’Isola dei Famosi?

Per scoprirlo non potrete far altro che collegarvi, come ogni settimana, alle 21.45 su Canale 5 per seguire in diretta la puntata.

Isolde Kostner trionferà su Matteo Diamante? I sondaggi dicono di sì: Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi vi aspettano stasera per scoprire tutta la verità!