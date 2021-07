Ex Uomini e Donne dice no a Maria De Filippi: il clamoroso rifiuto

Ex Uomini e Donne ritorna sotto l’occhio del ciclone, ma non con una risposta positiva. Un amaro no segna uno dei più clamorosi rifiuti fatti a Maria De Filippi.

Uomini e Donne incassa un colpo improvviso. Il dating show più amato dai telespettatori sta passando una fase molto particolare. In seguito al gesto totalmente inaspettato, dello storico e amato opinionista che ha fatto molto discutere, sono in corso delle evoluzioni all’interno del programma.

Uomini e Donne è un turbine di emozioni. Tronisti e corteggiatori sono fondamentali per la dinamiche del programma, ma senza l’affezionatissimo pubblico, il format non può andare da nessuna parte. Saper gestire tutti i repentini e continui cambiamenti, non è per niente facile, ma Maria De Filippi sa il fatto suo.

Maria De Filippi sta apportando notevoli rivoluzioni in diversi suoi programmi, uno dei protagonisti in questione è proprio Amici, noto programma di Canale 5. Stare dietro e tutte le dinamiche delle produzione non è facile, ma è necessario apportare le giuste scelte per non perdere né una grossa fetta di share, né l’essenza del programma.

- Advertisement -

E’ proprio Maria che fa una proposta, un grosso cambiamento per un ex tronista molto amato, ma quest’ultimo sconvolge tutti, rispondendo con un rifiuto. Ecco cos’è accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, un ex concorrente si lascia andare ad un durissimo sfogo dove svela tutta la verità sui retroscena del programma

Uomini e Donne: tutta la verità sul rifiuto

Maria De Filippi ama i suoi programmi. Li conduce con molta passione, soprattutto crede fortemente nei personaggi che include all’interno di essi. Infatti, la conduttrice dimostra professionalità dall’inizio alla fine. Partecipa a buona parte dei provini, ascolta tutti con grande sensibilità, e decide le scelte più opportune. Dopo le recenti dichiarazioni sul tumore di un’amata concorrente, ci sono anche altre novità che hanno lasciato di stucco i telespettatori.

Uomini e Donne si sa, rivoluziona sempre i piani dei concorrenti. Da gente comune di tutti i giorni, questi poi ritrovano nei programmi di Canale 5 dei piccoli trampolini di lancio che a volte si rivelano dei successi. Un ex concorrente però: rifiuta un’offerta lavorativa. Ecco di chi si tratta:

Giacomo Czerny rifiuta di lavorare come videomaker nel programma Uomini e Donne! Lo stesso programma che lo ha portato alla notorietà e gli ha fatto conoscere la sua attuale fidanzata, Martina Grado.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, finalmente una bella proposta per l’inguaribile romantica Gemma Galgani? Ecco di chi si tratta

Entrambi sono innamoratissimi, infatti hanno dichiarato che tra settembre e ottobre andranno a vivere insieme. Uomini e Donne li ha fatti incontrare, e piano piano con il passare del tempo, i due si sono conosciuti meglio superando i tipici alti e bassi delle coppie.

Giacomo ha deciso di intraprendere la strada più difficile, quindi di non farsi aiutare da Maria. Nonostante ciò, ha ringraziato la conduttrice e i membri della produzione per l’opportunità offertagli, affermando che è stata una grande occasione, ma che vuole imparare a camminare con le proprie gambe, creandosi da solo il futuro che sogna.