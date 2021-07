Grande Fratello Vip, nome bomba per Signorini: il figlio d’arte fa discutere

Nuovo concorrente “bomba” nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si tratta di un figlio d’arte il cui nome fa già discutere

Il cast della nuova edizione della versione “Vip” del reality show più longevo della tv italiana, il “Grande Fratello“, sta prendendo forma. Circolano già i primi nomi mentre sono già stati confermati quelli delle due nuove opinioniste: Adriana Volpe, ex gieffina, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Alla guida del programma ancora una volta, la terza per la precisione, il giornalista Alfonso Signorini che nelle prime stagioni della trasmissione vestiva il ruolo di opinionista accanto alla conduttrice Ilary Blasi.

La sua capacità di tirar su cast interessanti è ben nota al pubblico. Vediamo ora qual è il prossimo nome che potrebbe valicare il confine della celebre “porta rossa” per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: chi è il potenziale nuovo concorrente “figlio d’arte”

Il potenziale nuovo concorrente del GF Vip 6 corrisponde al nome di Nicola Pisu. Benché il cognome potrebbe non suggerire alcun personaggio noto, si tratta di un figlio d’arte a tutti gli effetti. Sua mamma è infatti la Regina di Miss Italia: Patrizia Mirigliani.

Molto si è detto su questo ragazzo, quando sono stati resi noti i suoi passati problemi con la droga che fortunatamente ha superato grazie alla terapia. Grazie al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Nicola potrebbe essere un veicolatore di messaggi più che positivi data la sua esperienza personale.

Non c’è dubbio che grazie al suo delicato vissuto potrebbe far commuovere e riflettere tutti i milioni di telespettatori fan del programma e potrebbe essere una buona occasione per lui per mettersi in gioco in prima persona dimostrando di non essere solo il “figlio di”.