Alessandra Amoroso spiega un importante retroscena sulla sua vita amorosa. La cantante rompe il silenzio sul suo storico ex

Alessandra Amoroso è una delle star della musica italiana. Amatissima dal pubblico fin dal suo “sbarco” nel mondo della discografia italiana dopo il talent “Amici“. Molto attiva sui social, ma di lei si sa poco dal punto di vista personale, e in particolare con la sua vita privata. In tanti si chiedono chi è il suo fidanzato attuale, e se mai un giorno si sposerà.

Ciò che è venuto fuori, però, riguarda la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani, che è stato individuato un po’ come il suo “fidanzato storico”. Lo ha annunciato il settimanale “Chi” ormai molto tempo fa, all’inizio del 2020. Poi non si è saputo più nulla di un’eventuale nuova relazione dell’artista, che stava insieme al suo ex produttore musicale.

Leggi anche – “Lascio i social”: clamoroso addio dell’influencer più discussa, fan sotto choc

Alessandra Amoroso e la verità sul suo rapporto con l’ex storico fidanzato

- Advertisement -

E di recente la cantante ha affermato la fine della relazione, spiegando che non avrebbe mai spiegato i motivi della separazione, né tantomeno utilizzando i social. Da parte della Amoroso solo la conferma che da molto tempo, ormai, è tornata single.

Leggi anche – “Farò quel passo”: Alessandra Amoroso si mette a nudo, l’annuncio spiazza

“L’amore finisce, ma non è detto che il sentimento si sia spento – ha spiegato la cantante a “Diva e donna” – non lo considero un fallimento, ma un passo avanti verso la crescita personale”. Infine Alessandra spiega che si può rimanere amici, e anche se i rapporti si modificano è fondamentale che resti il bene e la capacità di gioire per chi si ha amato.