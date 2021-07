Federica Panicucci, salta tutto: fulmine a ciel sereno per i fan

Federica Panicucci, clamoroso stop con Marco Bacini: salta il progetto della conduttrice di Mattino5. Il motivo della decisione improvvisa

Non sempre tutto rose e fiori per Federica Panicucci. Per la popolare conduttrice di Mattino 5 è un periodo importante dal punto di vista professionale. La trasmissione che conduce con Francesco Vecchi incassa da anni ottimi ascolti, e la simpatica presentatrice si prepara alla prossima stagione.

Qualcosa di diverso, invece, dal punto di vista personale e sentimentale: la presentatrice è fidanzata dal 2016 con Marco Baccini, e i due avevano fissato il loro matrimonio proprio in questo periodo. Eppure, secondo quanto riporta “Diva e Donna”, tutto è saltato. Nozze rimandate, se non definitivamente saltate. Il motivo, al di là di facili conclusioni, non va ricercato in una crisi nella coppia. Sempre secondo la rivista, il motivo per cui tutto è saltato è il Covid.

Federica Panicucci, clamoroso rinvio: cosa è successo

La cerimonia era stata organizzata a Fasano di Savelletri in Puglia, ma i problemi legati alla pandemia hanno portato la coppia a spostare l’evento in Toscana, a Forte dei Marmi. Eppure, questa soluzione sembra non aver del tutto convinto la coppia, che ha deciso di annullare tutto. Se ne riparlerà nel 2022, anche se trapela l’intenzione della Panicucci di voler provare ad attendere che l’emergenza Coronavirus termini del tutto.

Ma sarà davvero così? Sempre secondo il magazine, l’arrivo della variante “Delta” ha turbato molto la coppia, che confidava in un’estate di “quasi” normalità per poter celebrare le loro nozze. E invece le cose sono andate diversamente. Per il “sì” bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. Intanto la Panicucci si gode i due figli, Sofia e Mattia, nati dal matrimonio poi concluso con Mario Fargetta.