Federica Panicucci, il bikini è d’oro: bellezza stratosferica

La stupenda Federica Panicucci incanta tutti i follower con delle foto super sensuali che la ritraggono in bikini. Prova costume da urlo!

Federica Panicucci incanta ancora una volta tutti i suoi fan con alcuni nuovi sensualissimi scatti fotografici social. La conduttrice è amatissima dal pubblico italiano. Durante il palinsesto che va da settembre a giugno, Federica è alla guida del contenitore mattutino della rete ammiraglia Mediaset.

Si tratta del programma “Mattino 5“, in onda su Canale 5, che conduce con grandissimo successo da più di 10 anni. Segno, questo, del grande affetto che i telespettatori nutrono per lei e del grande supporto che non hanno mai smesso di dimostrarle dopo tutti questi anni di carriera in tv.

Il suo sorriso e il suo carisma, infatti, le hanno permesso di mantenere costante il suo livello di popolarità stagione televisiva dopo stagione televisiva. La presentatrice è anche una donna realizzata dal punto di vista personale, essendo circondata da tantissimo amore ed essendo una super mamma.

Federica Panicucci: sirena in bikini su Instagram

Nell’ultimo post social condiviso con il suo milione di follower, la conduttrice si mostra in tutta la sua strabiliante bellezza, ritraendosi con addosso un bikini mozzafiato che non fa altro che risaltare il suo fisico perfetto.

Il suo fascino è davvero stratosferico e questi scatti fotografici la consacrano come una delle ultraquarantenni più belle della tv italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Nella didascalia del post la presentatrice scrive: “Summer is magic“. E non c’è dubbio che l’estate sia davvero magica per lei che può vantare il superamento della prova costume a pieni voti. Federica è infatti una vera sirena in spiaggia.

Il post ha già ricevuto tantissimi “mi piace” e commenti in cui si fa riferimento alla sua forma fisica perfetta.