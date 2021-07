Paura per Gaetano Curreri durante un concerto: come sta dopo il malore

Paura per Gaetano Curreri durante l’ultimo concerto degli Stadio a San Benedetto del Tronto: il cantante è stato ricoverato in ospedale

Paura ieri notte a San Benedetto del Tronto: durante il concerto degli Stadio il leader del gruppo musicale Gaetano Curreri ha avuto un malore sul palco e l’evento è stato interrotto lasciando i fan preoccupati e senza parole.

Gaetano, nel bel mezzo della sua performance, ha perso i sensi ed è svenuto davanti a tutti. Subito soccorso dagli altri componenti della band e da alcuni medici presenti, il leader degli Stadio è stato portato rapidamente in ospedale dove si trova tuttora.

Gaetano Curreri, le sue condizioni dopo il malore: come sta adesso

La pagina ufficiale degli Stadio è stata la prima a confermare la notizia sui social, annunciando a tutti i fan che non erano presenti all’evento a San Benedetto ciò che era successo. In più è stato spiegato che al momento Gaetano si trova in terapia intensiva, nonostante le sue condizioni siano stabili:

“Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte”.

Tantissimi i messaggi di supporto e di pronta guarigione al cantautore che nel 2003 aveva già avuto un ictus. Recentemente, nel 2019 a Castelraimondo, era successo un episodio simile con il cantante che era caduto sul palco ed il concerto era stato interrotto.

Poche ore dopo però Curreri aveva trovato il modo di scherzare e rassicurare tutti i suoi fan: “È stata una brutta caduta, capita. Lo sapete, io sono un grande ballerino. Ogni tanto anche Bolle cade, e quindi posso cadere anch’io…”. Speriamo che a breve possa arrivare un altro video in cui Gaetano si mostrerà in buona salute e totalmente recuperato dall’incidente.