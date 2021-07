Cecilia Rodriguez ha avuto una giornata davvero da incubo: la sorella di Belen ha raccontato tutto quello che è successo nei dettagli

Attimi di paura a Milano per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, diventata zia per la seconda volta da poche settimane, ha vissuto una giornata decisamente da incubo a causa di un brutto incidente e come sempre ha voluto condividere la sua esperienza con i fan su Instagram.

Una beffa per la fidanzata di Ignazio Moser che stava ultimando i preparativi per le sue vacanze: qualche ora fa, infatti, i due si sono imbarcati sull’aereo che li porterà alla loro meta estiva.

Tra di loro la storia prosegue a gonfie vele, tanto che la coppia ha deciso di comprare una nuova casa insieme ed in questo periodo è iniziata la ristrutturazione, con la speranza che sia pronta per il prossimo autunno. Ma ad interrompere questo periodo positivo è arrivato questo fulmine a ciel sereno.

Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: “Ma chi me l’ha fatto fare”

Cecilia si è svegliata di buonumore e ha deciso di uscire di casa con la sua bicicletta per fare un po’ di esercizio fisico. La modella ha pedalato per circa un’ora, si è fermata per fare una sessione di addominali ed è rientrata a casa per un pranzo veloce.

Poi si è avviata di nuovo in direzione del suo dentista, ma mentre raggiungeva lo studio è caduta con la sua bicicletta e si è fatta male. L’equipe del dentista ha provveduto a medicarla e la sorella di Belen ha raccontato il fattaccio su Instagram, mostrando anche una foto del cerotto sul braccio.

Non bastasse l’incidente in bici, una volta terminata la visita dal dentista la fidanzata di Ignazio Moser si è trovata di fronte ad un altro problema: a Milano ha cominciato a piovere e di conseguenza la ragazza è dovuta tornare a casa sotto l’acqua.

“Ma chi me l’ha fatto fare, per una volta che esco in bicicletta”, ha commentato Chechu su Instagram.