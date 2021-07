X-Factor 2021: dopo quello sul nuovo conduttore, un altro annuncio bomba

Importante annuncio per X-Factor 2021 e la nuova edizione in arrivo a settembre. Ecco gli appuntamenti su Sky e Now per il talent musicale

Settembre non è poi così lontano, e con esso arriverà anche il talent musicale più famoso, X Factor. L’edizione 2021 porterà la grande novità del nuovo conduttore dopo l’addio di Alessandro Cattelan. A presentare il programma ci sarà l’attore Ludovico Tersigni: un nome un po’ a sorpresa che ha colto di sorpresa i fan. Ma la curiosità è tanta. I giudici, invece, saranno Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone.

Si prospetta un’edizione interessante, e ai tanti fan non resta che appuntarsi la data della prima puntata. Intanto Ludovico Tersigni ha condiviso sui propri profili social il video promozionale del prossimo X Factor, dando l’appuntamento a tutti per settembre. La data è quella del 16, come sempre di giovedì. Si andrà avanti, come di consueto, fino a dicembre.

X-Factor, non solo il nuovo conduttore: c’è un’altra grande novità

Cambia il conduttore ma non la giuria, che dopo il successo dello scorso anno è rimasta invariata. La produzione non se l’è sentita di cambiare anche quella, visto che l’addio di Cattelan sarà comunque difficile da “digerire” per il pubblico. Tuttavia, l’altra importante novità è l’abolizione delle categorie. La produzione ha deciso di rimuovere un’usanza che ormai era diventata obsoleta.

Del resto, dividere gli artisti in categorie di genere e di età aveva un vago retrogusto di un’epoca ormai passata. Da quest’anno non c’è distinzione tra i vari concorrenti, che non avranno più “etichette”. Addio quindi alle categorie Under Donne, Under Uomini, Band e Over. Ogni giudice potrà scegliere i propri concorrenti liberamente.