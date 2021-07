“Tale e Quale Show programma da fine carriera”: gelo su Carlo Conti

Da Instagram arriva una frecciatina all’ex concorrente del GF Vip, prossimo concorrente di Tale e quale show di Carlo Conti

Tale e Quale Show è uno degli show di maggiore successo di Rai 1 e la nuova edizione è in arrivo a settembre. Come è noto, il programma mette in gara alcuni “vip” più o meno famosi che imitano cantanti importanti sia nella voce che nel travestimento e nel trucco. Si tratta di una gara di bravura con una classifica finale: chi somiglia di più ai vari cantanti che interpreta vince il gioco.

Un programma di successo che Carlo Conti conduce da anni. Nella prossima edizione in arrivo a settembre uno degli 11 concorrenti sarà sicuramente Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip. A commentare questa partecipazione ci ha pensato Stefano Sala, che è l’ex fidanzato di Dayane Mello e anche lui ex partecipante al reality di Canale 5.

Tale e Quale Show, Sala critica il programma di Carlo Conti

Ai suoi followers su Instagram ha raccontato cosa pensa di “Tale e Quale Show” e della partecipazione di Pretelli al programma. Il pretesto per Sala è ghiotto per lanciare una frecciatina a Pierpaolo: “Credo sia un programma che si può fare a fine carriera e non penso che sia adatto a me”, ha spiegato.

In sostanza Stefano ha fatto capire che anche lui ha avuto la possibilità di partecipare? Probabilmente no, ma il suo intento era evidentemente quello di stuzzicare Pierpaolo, che – invece – per essere uno dei concorrenti del gioco di Rai 1 ha fatto di tutto. Tra l’altro Stefano Sala è in questi giorni in vacanza con l’amico Francesco Monte, che ha partecipato a “Tale e Quale” nel 2019 diventando uno dei protagonisti più apprezzati.