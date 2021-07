Meghan Markle, un patrimonio enorme. Ma prima non era così

Meghan Markle, duchessa di Sussex ha a disposizione un patrimonio grandissimo. Ma non è sempre stato così: ecco tutti i dettagli da conoscere

Meghan Markle è la moglie di Harry d’Inghilterra. I due si sono sposati lo scorso 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, la dimora residenziale della Royal Family britannica. La coppia ha due figli: Archie Harrison, nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Westminster, e Lilibet Diana, nata il 4 giugno 2021, nata al Santa Barbara Cottage Hospital, in California.

Da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale, Meghan Markle ha acquisito il titolo di duchessa di Sussex, avendo sposato un duca. Da quando è stato annunciato il fidanzamento con Harry d’Inghilterra è diventata famosa in tutto il mondo. Ormai tutti la conoscono, anche perché è spesso al centro di polemiche per le vicende legate ai rapporti con la famiglia di suo marito.

Tante persone, invece, la conoscevano anche prima del prestigioso fidanzamento. Meghan Markle, infatti, è stata una delle protagoniste della serie tv statunitense Suits, andata in onda dal 2011 al 2019 per nove stagioni. Si tratta di un legal drama che ha riscosso un notevole successo, sia negli Stati Uniti d’America che nel resto del mondo.

Ovviamente, ha aiutato molto la cessione dei diritti in streaming alla piattaforma Netflix, che ha trasmesso tutte le stagioni di questa fortuna serie televisiva. Vediamo insieme quanto guadagnava Meghan Markle ai tempi di Suits e quanto era diversa la sua vita quando era semplicemente un’attrice di successo.

Meghan Markle, i suoi guadagni ai tempi di Suits

Suits è una serie televisiva statunitense, andata in onda dal 2011 al 2019. Per gli appassionati di questa serie, Meghan Markle è semplicemente Rachel Zane, una delle protagoniste. Il suo personaggio è stato al centro delle vicende di questo legal drama per più di cento episodi, esattamente per le prime otto stagioni.

La serie televisiva Suits ha avuto anche una nona stagione, andata in onda nel 2019, ma Meghan Markle non ha potuto partecipare alle riprese perché il suo ruolo all’interno della Famiglia Reale britannica glielo ha impedito. Da quando ha sposato Harry, infatti, ha dovuto abbandonare la carriera di attrice, che proprio con Suits aveva preso il volo.

In quel periodo guadagnava circa 41 mila euro ad episodio, per un totale di circa 370 mila euro totali all’anno. Nulla in confronto al patrimonio di 30 milioni di euro che ha ottenuto immediatamente dopo il matrimonio. Secondo il fisco americano, Meghan Markle avrebbe guadagnato circa 5 milioni di euro durante il fortunato periodo di Suits. In totale, ha girato 108 episodi di questa serie televisiva, che in totale ha messo in onda 134 episodi.

Gli altri protagonisti di Suits erano Gabriel Macht, che ha interpretato Harvey Specter, Patrick J. Adams, che ha interpretato Mike Ross, Rick Hoffman, che ha interpretato Louis Litt, Sarah Rafferty, che ha interpretato Donna Paulsen, e Gina Torres, che ha interpretato Jessica Pearson. Rachel Zane e Mike Ross vivono un’intensa storia d’amore nel corso della serie.

Meghan, la carriera da attrice

Prima di diventare celebre grazie a Suits, Meghan Markle ha ottenuto il diploma alla Northwestern University in Comunicazione e due specializzazioni, in Teatro e Studi Internazionali. Ha esordito nel 2002, all’età di 21 anni, nella soap opera General Hospital. Meghan ha ricordi molto precisi di quel periodo.

“Ero etnicamente ambigua. Potevo fare audizioni per qualsiasi ruolo, ma alla fine non ero mai abbastanza nera per i ruoli da afro-americana e abbastanza bianca per quelli da WASP”, ha dichiarato alcuni anni fa l’ex protagonista di Suits. WASP significa White Anglo-Saxon Protestant, in italiano Bianco di Origine Anglosassone e di Religione Protestante.

All’età di 11 anni ha partecipato ad una campagna contro il sessismo in uno spot pubblicitario. In quel periodo frequentava la Immaculate Heart High School di Los Angeles, una scuola cattolica, anche se si professava protestante. Prima del matrimonio con Harry (che è anglicano) si è convertita alla religione del marito, con una cerimonia segreta.

Tra le varie apparizioni prima del successo ottenuto con Suits, c’è anche quella nella famosa serie tv Fringe, nel 2009. Ha recitato anche in CSI: Miami nel 2010. È stata attiva anche al cinema, in molti la ricorderanno nel film Come ammazzare il capo… e vivere felici del 2011, insieme a Jennifer Aniston. Nel 2010 ha ottenuto un cachet di 150 mila dollari per recitare nel film Remember Me, insieme a Robert Pattinson.