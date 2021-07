Flavio Insinna sulla fidanzata Adriana Riccio: “Illumina la mia vita” e spiega perché non ha figli. Il retroscena sulla sua vita privata

Flavio Insinna, il popolare conduttore di programmi di grande successo, parla difficilmente della sua vita privata. Ora che è tornato alla ribalta con “Il Pranzo è Servito”, l’artista romano ha parlato del suo mondo fuori dalla televisione a Oggi.it, toccando anche aspetti della sua vita sentimentale. Il 56enne è fidanzato da tempo con Adriana Riccio, che ha conosciuto proprio durante il lavoro, negli studi di Affari Tuoi.

La donna, infatti, è un ex concorrente del gioco. Insinna tornerà in autunno in tv, perché sarà uno dei protagonisti della nuova stagione di “Don Matteo”, che si ripresenterà sugli schermi senza Terence Hill. Insinna ha parlato della sua compagna Adriana, che è una grande sportiva e pratica boxe e taekwondo. I due si sono messi insieme nel 2018, e dopo tre anni il loro rapporto sembra andare a gonfie vele.

Flavio Insinna e la dolorosa decisione sulla sua vita privata

Nel corso dell’intervista Insinna ha speso parole “al miele” per la sua compagna: “Mi dà una forza che non riesco a definire. Quando è assente da casa tutto diventa triste. Grazie a lei ora sono in pace con me stesso”. Insinna spende parole dolcissime per la fidanzata, arrivando anche a spiegare come mai, a 56 anni, ha scelto di non diventare padre. Il conduttore ha spiegato che la sua scelta, evidentemente condivisa dalla compagna, deriva dal fatto che non sarebbe stato un padre presente per via del suo lavoro.

“Vengo da una famiglia molto unita – ha spiegato – e mi sarebbe dispiaciuto crearne una con un padre assente. Non volevo questo. Se avessi fatto un lavoro diverso allora sarei sicuramente diventato padre”. Questa la spiegazione di Insinna, che ha “tolto” una curiosità a gran parte del sui pubblico che spesso si chiede come mai non ha avuto eredi.