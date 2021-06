Flavio Insinna riporta in tv “Il pranzo è servito”: come funziona il gioco

Flavio Insinna condurrà il reboot de “Il pranzo è servito”, storico game show presentato da Corrado. Le regole complete del gioco

Novità in casa Rai 1. La programmazione estiva del primo canale della tv di stato si arricchisce con un gradito ritorno: stiamo parlando de “Il pranzo è servito”, il game show reso celebre da Corrado che andrà in onda tutti i giorni a partire dal 28 giugno alle ore 14.

Alla conduzione del gioco ci sarà Flavio Insinna, protagonista da tempo sulla Rai con l’Eredità. Il casting è già aperto e tra qualche giorno al Teatro delle Vittorie si inizieranno a girare le puntate che ci terranno compagnia per tutta l’estate.

Ma come funzionerà il gioco? Quali sono i premi che i concorrenti possono vincere? Vi spieghiamo tutto noi.

“Il pranzo è servito”, il regolamento del gioco e i premi disponibili

Il reboot della trasmissione sarà molto simile a quella condotta da Corrado molti anni fa. Per i più giovani, ricordiamo che l’obiettivo del gioco è quello di completare un menu di cinque portate composto da Primo, Secondo, Formaggio, Dolce e Frutta.

Le puntate dureranno circa 40 minuti e la protagonista assoluta sarà la ruota che i concorrenti dovranno girare per vedersi assegnato un minigioco e conquistare la portata che servirà a completare il puzzle.

Ciascuna portata ha un proprio valore in gettoni d’oro (il Primo 300 €, il Secondo 400 €, il Formaggio 250 €, il Dolce 350 €, la Frutta 200 €) e anche un certo numero di Calorie: ogni piatto conquistato andrà a comporre il proprio montepremi (i doppioni non saranno calcolati). Il primo concorrente che otterrà il menù completo vincerà la somma dei propri piatti più il jackpot, che partirà da 1000 euro e sarà incrementato di 500 euro per ogni puntata in cui non è stato completato il menù.

Le calorie acquistano un valore importante, poichè in caso di parità vincerà il menu con meno calorie. I concorrenti si sfideranno tra domande, quiz e memoria fotografica, ma anche con una prova pratica.

Il programma di Rai 1 non dimentica il pubblico da casa: in ogni puntata ci sarà la possibilità di partecipare telefonicamente rispondendo a una domanda dal valore di 100 euro, che anche in questo caso aumenterà di ulteriori 100 euro a ogni risposta errata.

Dopo 40 anni “Il pranzo è servito” è pronto a tornare in tv. E voi lo seguirete?