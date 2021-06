I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli spiega il motivo della clamorosa decisione

Giancarlo Magalli: “Ho lasciato io I Fatti Vostri”. Il conduttore ha spiegato perché ha deciso di abbandonare lo storico programma Rai

Giancarlo Magalli aveva ottenuto la conferma a “I Fatti Vostri”, lo storico programma Rai che conduce da decenni. Eppure, il simpatico presentatore ha deciso ugualmente di lasciare la conduzione. Sarebbe esattamente così: è stato lui a scegliere di mollare “I Fatti Vostri”, lo rivela “FqMagazine”. Un addio certo, visto che è stato lo stesso conduttore a congedarsi con il suo pubblico con un breve discorso di commiato.

Dopo le sue parole qualcuno ha concluso che dopo la conferma iniziale, Magalli sarebbe stato escluso dalla prossima edizione del programma. Invece, il conduttore ha voluto chiarire che la decisione di lasciare “I Fatti Vostri” è stata soltanto sua. Il motivo è intuibile: ormai non più giovane, si è detto stanco e appagato dei tanti anni di successo al timone del programma di Rai 2.

Magalli lascia “I Fatti Vostri”: i motivi della scelta

Tra l’altro, il presentatore ha spiegato che la conferma che gli è arrivata nei mesi scorsi è stato motivo di una grandissima soddisfazione, ma dopo di questo duro anno ha sentito che il suo percorso dovesse finire così, con la decisione (sua) di fare un passo indietro. Magalli ha iniziato a condurre “I Fatti Vostri” ben 30 anni fa, di cui 21 consecutivamente. Per il conduttore 73enne gli ultimi anni alle prese con il Covid sono statti difficili, visto che lavorato in condizioni di apprensione e di difficoltà a causa delle restrizioni, senza pubblico in studio e con con gli ospiti in collegamento, per non parlare dei tamponi ai quali quotidianamente si è dovuto sottoporre.

A quanto pare si era parlato di un’ipotesi staffetta, con tre conduttori (tra cui Magalli) ad alternarsi: una proposta che il conduttore avrebbe accettato (se non addirittura proposto direttamente) ma che il regista Michele Guardì ha preferito escludere. Smentiti anche malumori con Salvo Sottile, mentre per la sua eredità si parla di Anna Falchi. Lo stesso Magalli ha spiegato, sempre a FQMagazine: “Non sono io che devo scegliere”, ma il nome dell’attrice sembra essere piuttosto concreto.

Giancarlo Magalli: il futuro in Rai

Ma se avete immaginato un ritiro dal piccolo schermo di Giancarlo Magalli avete preso una cantonata. Il presentatore, volto storico della Rai, non ha minimamente intenzione di lasciare il suo nutrito gruppo di fan a digiuno. Anche perchè, appena è trapelata la notizia del suo addio ai Fatti Vostri, Magalli (per sua ammissione) è stato inondato di proposte Nell’intervista di FqMagazine si fa scappare che stà lavorando ad un nuovo format, ad un quiz che lui stesso definisce “carino” e grazie al quale ha ritrovato l’entusiasmo perso “E’ una vacanza per me,una cosa divertente”

Il nuovo quiz andrà in onda nella fascia pomeridiana del secondo canale Rai e oltre al nome del conduttore (Giancarlo Magalli) si sa solo che sarà un quiz sulla lingua italiana. Non si sa il nome del programma, non si sanno i compagni di viaggio di Magalli (se mai ne dovesse avere). L’unica cosa che si sa è che il format negli altri paesi in cui è andato in onda ha avuto un gran successo. Non ci resta che vedere come reagirà il pubblico a questo nuovo, inedito qizz .