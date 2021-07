Ex Uomini e Donne operata per un tumore: come sta? Parole da brividi

Uomini e Donne torna con delle novità per niente rassicuranti per i fedelissimi telespettatori del programma. Problemi di salute per un personaggio molto amato, ecco le parole che hanno spaventato i fan.

Uomini e Donne travolge sempre il pubblico con delle news. Questa volta però, al posto di risate e divertimento, c’è in corso una brutta notizia che ha sconvolto tutti. Quando sembrava finalmente giunto il momento della felicità per la storica dama torinese, ecco che la redazione è protagonista di una tristissima notizia.

Uomini e Donne è il Dating show più amato degli ultimi tempi. Maria De Filippi è l’amata e seguita conduttrice che racconta delle storie molto emozionanti. In scena non entrano in gioco soltanto battibecchi e sfuriate, come quelle a cui il pubblico si è decisamente abituato, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Il programma racconta qualcosa di più.

Le storie mostrate sono contraddistinte da diversi fatti che intrecciano le relazioni tra i concorrenti, tronisti e corteggiatori, delle diverse edizioni. Dal target del trono classico a quello Over, ecco che nessuno rimane insoddisfatto di quello che vede. Travolgente e dinamico, appassiona da sempre i telespettatori perché: mette in scena la verità dei sentimenti.

I sentimenti sono protagonisti, e oltre all’amore sono diverse le sfide da affrontare. Una di queste ha sconvolto la vita di un amato personaggio: si è ammalato di tumore.

Uomini e Donne: ex personaggio sta male

Uomini e Donne porta delle spiacevoli notizie di cui è protagonista Luisa Monti. Luisa è un’ex dama del Trono Over del programma Uomini e Donne. Amata dal pubblico per la sua storia con Salvio Calabretta, conosciutisi all’interno del dating show, e facendo impazzire il pubblico per le vicissitudini che li hanno contraddistinti.

Uomini e Donne è stato ultimamente sotto l’occhio del ciclone a causa delle velenose parole dette da un concorrente verso l’ex compagna, ma adesso è in circolazione una notizia ancora più brutta. La salute è preziosa, bisogna prendersi cura di sé, facendo i controlli per agire in tempo. Luisa lo ha fatto: combatte contro il tumore al seno. Una battaglia difficile da affrontare, ma necessaria per stare al fianco delle persone che si amano e per vivere!

Luisa doveva sposarsi con Salvio, il suo compagno, ma ha dovuto rimandare tutto a causa delle condizioni di salute. Curarsi è fondamentale, infatti la Monti condivide sul suo profilo Instagram ufficiale delle parole che mettono i brividi ai suoi seguaci. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti (@luisaannamonti)

Queste sono le parole di Luisa. Forti, toccanti e vere, perché la lotta per la vita non deve mai fai scoraggiare chi la combatte. Contrastare un tumore non è facile, ma Luisa dimostra che con tanto coraggio e speranza si possono raggiungere grandi traguardi. I controlli e le visite non finiscono qui, ma la guerriera non si arrende.

Mai arrendersi quando si tratta di salute, per le persone che soffrono, ma soprattutto per chi vive questa difficile malattia. Con l’augurio di guarire al più presto, restiamo in aggiornamento per le condizioni di salute di Luisa che non molla mai!