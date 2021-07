Jasmine Carrisi pubblica un post senza trucco e senza filtri. La foto è da non credere

Jasmine Carrisi è la figlia d’arte del mitico cantante Albano e della seconda moglie Loredana Lecciso.

La Carrisi ha un carattere determinato come il padre, infatti sin da piccola ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema.

Inoltre da qualche anno si è dedicata alla musica facendo uscire il suo primo singolo Ego che è divenuto in poco tempo una vera hit.

Quest’estate ha pubblicato una nuova canzone: Calamite – Un tuffo al cuore di buon successo.

Sul piccolo schermo, Jasmine è approdata in coppia con Albano come giudice del talent show The Voice. L’esperienza è stata formidabile, ma purtroppo non sono stati riconfermati per la prossima edizione. Al loro posto troveremo Orietta Berti.

Nonostante la brutta notizia che ha lasciato senza parole il padre, Jasmine si trova adesso col fidanzato Alessandro Greco a Napoli in vacanza.

Nelle ultime ore ha pubblicato una foto senza trucco e senza filtri e i fan sono impazziti. Vediamo di cosa si tratta

Jasmine Carrisi nella versione “Acqua e sapone”

Jasmine Carrisi si trova da qualche giorno a Napoli in vacanza col suo fidanzato e primo amore Alessandro Greco.

I due si sono incontrati sui banchi di scuola e non si sono mai più lasciati.

Nel momento di relax, Jasmine si è dedicata alla sua pagina Instagram pubblicando un post da urlo.

La figlia di Albano è in pantaloncini corti di jeans e indossa una maglia fucsia con la scritta “Daje” sul seno. La pancia rimane scoperta mentre la Carrisi tiene su la t-shirt con le mani.

I capelli biondi e lisci le incorniciano il viso totalmente pulito.

Jasmine per i tre scatti non indossa nemmeno un filo di trucco, ma la bellezza è disarmante.

Gli occhi azzurri, il naso all’insù e la bocca carnosa rendono il suo viso molto particolare e di impatto.

Sono tanti i commenti che lodano la sua bellezza. I suoi 98 mila fan le scrivono “Bellissima” e le danno di principessa. Alcuni la elogiano per il suo lavoro a The Voice e contestano la non riconferma del prossimo anno.

La figlia di Albano ama truccarsi pesante, forse per sembrare più grande e forte, Ma su una cosa non c’è dubbio, la bellezza di Jasmine Carrisi, oltre al suo talento musicale, è inconfondibile.