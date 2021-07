L’urlo di dolore di Francesco Renga: “Una catastrofe”

Francesco Renga, la denuncia: “Un fatto davvero brutto”. Il cantante racconta il suo dolore su Instagram. Le parole fanno emozionare

La Sardegna sta vivendo giorni molto difficili a causa dei vasti e terribili incendi che stanno colpendo la provincia di Oristano. Ettari di boschi distrutti e grande pericolo per gli abitanti. Gli evacuati sono migliaia e c’è grande apprensione, anche se fortunatamente non si sono registrati vittime o feriti. Purtroppo, invece, sono ingenti i danni alle strutture residenziali, ma anche a fattorie e stalle.

Diversi animali sono morti perché non si è fatto in tempo a salvarsi. Una situazione drammatica, che purtroppo si ripete quasi puntualmente ad ogni estate e che altrettanto spesso ha terribile matrice dolosa. Ad esempio, l’incendio più vasto sarebbe stato originato da un’auto incendiata. Gli inquirenti indagano per capire i motivi, ma intanto lo sgomento è alto, non solo nel popolo sardo ma in tutta Italia.

Francesco Renga e il grido di dolore per la Sardegna

Il cantautore Francesco Renga, originario proprio dell’isola, è molto amareggiato e arrabbiato per quanto accaduto alla sua terra. L’ex compagno di Ambra Angiolini si affida a Instagram per esprimere il suo disappunto, e lo fa con un post molto eloquente. Il cantante utilizza poco i social, ma stavolta ha voluto approfittare della visibilità di Instagram per lanciare il suo appello, che sembra in realtà un grido di dolore.

“La “mia” Sardegna brucia! La nostra Sardegna è nel bel mezzo della più grande catastrofe degli ultimi anni – ha scritto Francesco Renga – ci sono persone che hanno perso tutto, terre e bestiame, pastori e agricoltori in ginocchio che non potranno più lavorare. Aiuto! C’è bisogno di aiuto… qualcuno ha idee per aiutare il popolo sardo in questo momento così difficile @lebonwski per esempio”. Messaggio chiaro, che arriva diretto ai suoi 490mila followers.