Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel corso dell’intervista ha svelato la verità sul suo rapporto con Massimiliano Allegri e Francesco Renga

Ieri pomeriggio Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Lo storico programma va in onda tutte le domeniche su Rai Uno a partire dalle 14:00. L’attuale format prevede una serie di interviste a diversi ospiti, i quali si susseguono al cospetto della presentatrice veneziana. Di solito si tratta di interviste che provano a scavare a fondo in un personaggio, andando molto sul personale.

Anche nel caso di Ambra Angiolini è stata così. L’ex star di Non è la Rai è intervenuta in studio ed ha raccontato alcuni passaggi della sua vita privata e professionale. Non poteva mancare la domanda su Francesco Renga. Nel corso del concertone del Primo Maggio, Ambra ha cantato a squarciagola, insieme alla figlia, una canzone del suo ex compagno, accendendo in questo modo i riflettori sul loro rapporto.

La Angiolini ha spiegato qual è attualmente il suo rapporto con il cantante bresciano e ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con Massimiliano Allegri. Ecco cosa è successo ieri negli studi della Rai tra Ambra Angiolini e Mara Venier.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Amici 20, la mamma di Giulia Stabile parla del passato della ballerina: “Una lotta continua”

Ambra: “Lasciata con Allegri? Non è vero!”

Ieri Ambra Angiolini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Nel corso dell’intervista le è stato chiesto di commentare le voci sulla fine del suo rapporto con Massimiliano Allegri. Da qualche giorno, infatti, c’è chi scrive che l’ex allenatore della Juventus avrebbe lasciato la presentatrice romana. Secondo alcuni siti e giornali, la loro storia sarebbe terminata già da diverse settimane.

Ambra ha voluto smentire questa voce e l’ha fatto in maniera molto diretta: “Non è vero”, ha risposto alla Venier, che timidamente ha provato a strapparle una dichiarazione. La Angiolini non ha aggiunto altro e ha preferito cambiare argomento. Probabilmente le voci degli ultimi giorni devono averla infastidita parecchio. Questi rumors sono aumentati di intensità quando Ambra ha cantato, visibilmente emozionata, una canzone del suo ex compagno Francesco Renga durante il concertone del Primo Maggio.

Leggi anche – Al Bano, straziato dal dolore, ammonisce: “Non cantiamo vittoria”

“Renga? Per me è come un figlio”

Nel corso della sua partecipazione come ospite a Domenica In, Ambra Angiolini ha voluto chiarire anche il suo rapporto con Francesco Renga. I due sono stati insieme per undici anni, dal 2004 al 2015. Dalla loro relazione sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Dopo le immagini del Primo Maggio, complici le voci sulla rottura con Massimiliano Allegri, sono aumentate le voci su un possibile ritorno di fiamma.

La Angiolini ha spento immediatamente queste voci. All’inizio dell’intervista sono andate in onda le immagini del concertone e l’attrice romana ha voluto precisare che con Francesco Renga non esiste alcun ritorno di fiamma. “Per me è come un figlio, ogni tanto mi capita anche di sgridarlo”, ha dichiarato l’ex prima donna di Non è la Rai, spegnendo così ogni possibile fraintendimento sulla vicenda.

E ancora: “Abbiamo dimostrato che, anche se una relazione finisce, la famiglia che abbiamo costruito resta. Mia figlia Jolanda, la più grande, è un essere umano straordinario”. Ambra si è poi soffermata sul concetto di famiglia, ultimamente molto in voga: “Si parla tanto di famiglia tradizionale. Per me esiste solo la famiglia, senza aggettivi. Anche se una coppia non ha figli”.

Anche Mara Venier ha voluto confermare le parole della Angiolini, spiegando che con Gerry Calà, con il quale ha avuto una relazione in passato, oggi c’è ancora un legame, nonostante la storia sia finita da tempo: “È come un fratello per me”. A quel punto Ambra ha risposto: “Francesco, invece, per me è come un figlio. Ogni tanto lo rimprovero pure”. In questo modo ha voluto zittire qualsiasi gossip su un loro presunto ritorno di fiamma.

Ambra ha parlato anche della fragilità del suo carattere, che ha sempre considerato un difetto. Almeno fino ai 40 anni: “Poi ho capito che la fragilità è la mia forza, io sono fatta così”. Sullo schermo sono passati alcuni momenti della sua carriera. Tra questi c’è anche il monologo ripreso da una trasmissione condotta da Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno.

Nel corso del monologo, Ambra Angiolini parla di come il mondo sia cambiato radicalmente nell’ultimo anno. Il video (clicca qui per vederlo) è diventato virale a causa della evidente commozione dell’attrice romana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)