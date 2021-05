Sei un vero fan dei videogiochi? Scopriamolo subito grazie alla classifica dei segni più dipendenti dai videogiochi: staccati dalla Play!

Da quanto hai iniziato a giocare, c’è sempre stato un ritornello incessante nelle tue orecchie: “Staccati dalla Playstation/dalla Xbox” o da qualsiasi altra console tu abbia mai avuto.

Il motivo? Semplicemente che per te, i videogiochi, rappresentano una vera e propria passione!

Scopriamo insieme quali sono i segni dell’oroscopo che non possono rinunciare al joystick e se ci sei anche tu nella nostra classifica.

Ti abbiamo chiesto anche noi di staccarti dalla Play, ma solo per un minuto: il tempo di leggere questa classifica!

I segni più dipendenti dai videogiochi: ecco la classifica dell’oroscopo

Sei un tipo da Nintendo o da Sony? Ti piace la Switch oppure sei un tipo da joystick?

Insomma, sei o no un vero e proprio fan dei videogiochi oppure fai una partita una volta ogni tanto, per passare il tempo?

La classifica dell’oroscopo di oggi vuole scoprire quali sono i cinque segni che sono dipendenti dai videogames.

- Advertisement -

Ci sarai anche tu (dando così ragione a tua madre) tra le prime posizioni?

Certo, anche se l’oroscopo non è affidabile al cento per cento, potrai comunque giustificarti dicendo che il tuo amore per i videogiochi era scritto nelle stelle.

E quale scusa migliore di questa per liberarsi, finalmente, da tutte le accuse?

LEGGI ANCHE –> Sei anche tu uno dei “secchioni” dello zodiaco? Scopriamo la classifica dei segni più studiosi

Abbiamo già scoperto moltissime particolarità dei segni zodiacali che, dopotutto, si differenziano per tantissimi tratti e caratteristiche.

Dai segni introversi passando per quelli estroversi; dai segni fedeli in amore quando si innamorano a quelli che, invece, con ogni probabilità tradiranno, ormai conosciamo quasi tutti i segreti dei segni zodiacali!

Adesso tocca agli appassionati di videogiochi: ci sei anche tu tra loro?

Sagittario: quinto posto

Questo segno è un vero e proprio nostalgico dei “bei tempi andati“. Per il Sagittario, quindi, il rapporto con i videogiochi ha una sola funzione.

Quella di fare da tramite tra il Sagittario ed il tuo suo passato, facendolo tornare bambino!

Il Sagittario ama i videogiochi, soprattutto quelli “vecchi“; per lui giocare è un modo di sentirsi ancora giovane!

Toro: quarto posto

Anche tutti i nati sotto il segno del Toro sono dei veri e propri appassionati di videogiochi! A questo segno piacciono tantissimo le avventure punta e clicca, dove devi seguire un personaggio passo passo e trovare con lui la soluzione ai vari indovinelli.

Per il Toro, i videogiochi sono un modo per “sparire” dentro un mondo alternativo, dove non c’è possibilità di fare errori.

E se, putacaso, il Toro commette un errore non si preoccupa: può sempre tornare indietro e cominciare di nuovo!

LEGGI ANCHE –> Non riesci a staccarti dal cellulare? Forse sei uno dei segni dipendenti dai social network

Gemelli: terzo posto

Chi, meglio dei Gemelli, è in grado di affrontare un pomeriggio di fronte ad uno schermo, pronto a trasformarsi, di volta in volta, in un personaggio diverso?

I Gemelli, infatti, si trovano sul primo gradino del podio della nostra classifica: a questo segno, i videogiochi piacciono molto!

I Gemelli adorano i giochi di sport e le saghe: un modo come un altro per passare tutto il tempo che possono di fronte allo schermo!

Ariete: secondo posto

L’Ariete è uno dei segni che adorano i videogiochi e non è proprio possibile staccarlo dalla console.

Si tratta di uno dei segni più appassionati di gameplay dell’intero oroscopo!

L’Ariete apprezza particolarmente i giochi “sociali“, dove si può interagire con gli altri, fare squadra e darsi da fare per conquistare un obiettivo comune.

Insomma, si tratta di un vero esperto: non fatevi cogliere impreparati se giocate insieme a lui!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più dipendenti dai videogiochi

Chi lo avrebbe mai detto che l’Acquario, uno dei segni più in contatto con la natura, sia in realtà anche un dipendente dai videogiochi?

L’Acquario, infatti, è il primo della nostra classifica e il motivo è presto detto.

Questo segno, una volta che inizia un gioco, non può assolutamente lasciarlo fino a quando non lo finisce.

Ecco, quindi, che l’Acquario rimane “bloccato” per ore sullo stesso gioco: sia questo l’ultima mappa di Call of Duty o una versione di CandyCrush.

Insomma, impossibile tenere l’Acquario lontano dai videogiochi: appena gliene fate conoscere uno, sappiate che lo avrete perso almeno fino a quando non avrà raggiunto l’ultimo livello!