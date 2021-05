Questa sera verrà trasmessa su Rai 1 la quarta puntata della fiction “La compagnia del cigno 2” che vede tra i protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Ecco tutte le anticipazioni

La quarta puntata della fiction “La compagnia del cigno” è alle porte. Andrà infatti in onda questa sera in prime time su Rai 1. La serie tv, come riportato dal sito di Rai Play, narra: “La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita, le regole, la disciplina e con un durissimo direttore d’orchestra che pretende da loro il massimo“.

Dato il successo della prima stagione, andata in onda nel 2019, la rete ha deciso di produrre il seguito della serie tv, che sta venendo premiata tantissimo in termini di ascolti da parte del pubblico. Le interpretazioni di attori affermati come Alessio Boni e Anna Valle fanno commuovere ed emozionare i telespettatori e tengono anche a battesimo i tanti nuovi giovani talenti protagonisti della fiction.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> La compagnia del cigno 2, Anna Valle sorprendente: “Mi scatta il momento ‘ballereccio’…”

La Compagnia del cigno 2, le anticipazioni della quarta puntata

- Advertisement -

Questa sera andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio che insieme compongono la quarta puntata. Il settimo si intitola “Legami Spezzati” e mostrerà come le bugie di Matteo avranno una ricaduta negativa sull’equilibrio di tutto il gruppo, anche se Sofia proverà a far tornare un po’ il sereno. Purtroppo, però, la missione non sarà per lei affatto facile.

L’ottavo episodio porta il titolo di “In guerra e in amore” e sarà incentrato sempre sul personaggio di Matteo, il quale si renderà conto del fatto che il suo atteggiamento sta danneggiando il gruppo e quindi cercherà di aggiustare la situazione.

L’attesa di vedere la nuova puntata è tanta e non c’è dubbio che saranno milioni i telespettatori affezionati alla serie che stasera rimarranno incollati davanti allo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Compagnia del Cigno (@lacompagniadelcigno)