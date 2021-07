Amici, nome storico lascia la scuola? Clamorosa indiscrezione

E’ già tempo di pensare alla prossima edizione di Amici e secondo le ultime indiscrezioni ci potrebbe essere un’assenza clamorosa

L’ultima edizione di Amici è stata un grandissimo successo, viste anche le ripercussioni nell’industria discografica: il disco d’esordio di Sangiovanni è stato il più venduto nei primi sei mesi del 2021 ed il suo singolo “Malibù” è diventato subito la hit dell’estate, riuscendo ad aggradare sia gli adulti che gli adolescenti.

In cantiere si sta già lavorando per la prossima edizione che sarà speciale per due motivi: per prima cosa, si celebrerà il ventennale del talent show ideato da Maria De Filippi e nato con il nome di “Saranno Famosi”; poi c’è l’idea di Mediaset di anticipare l’inizio del programma, che dovrebbe partire già il prossimo settembre.

E così si lavora alacremente per formare il cast della prossima edizione, mentre tra i giudici ed i maestri potrebbero arrivare novità. A far crescere i dubbi ci ha pensato Rudy Zerbi che in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha lasciato intendere che la sua partecipazione non è ancora certa.

- Advertisement -

LEGGI ANCHE: DRAMMA PER LA STAR DI AMICI: “LA VITA È UNA MER*A. NON STO BENE”

Amici, Rudy Zerbi confessa: “Sto ancora aspettando la conferma”

“Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato“, ha dichiarato il produttore musicale, spiegando che comunque l’ultima esperienza è stata davvero appagante dal punto di vista professionale.

Il suo rapporto con Sangiovanni è più solido che mai. I due continuano a sentirsi nonostante il programma sia terminato ormai da qualche mese e Zerbi è straconvinto delle qualità del ragazzo, tanto da scomodare un paragone importantissimo:

“Sì, con Sangiovanni siamo sempre in contatto. Ma proprio pensando a lui, che ha 18 anni, c’è un’altra cosa particolare di questa estate musicale. Ci sono tanti artisti che non hanno nemmeno 20 anni, mi viene in mente la giovanissima Ariete. Se vado a ripescare nei ricordi si sta creando la situazione degli anni ’60 quando c’erano i Morandi di 16 anni e le Pavone di 15″.

LEGGI ANCHE: RUDY ZERBI MOSTRA UN LATO INEDITO DI FRANCO BATTIATO: “MI FECE UN GRANDE REGALO”

I dati danno ragione al produttore musicale, visto che “Malibù” ha già ottenuto tre dischi di platino. Difficile dunque pensare che Rudy possa lasciare “Amici”: probabilmente si tratta solo di un pro-forma, ma in questi casi prima di lasciarsi andare a dichiarazioni ufficiali bisognerà prima mettere tutto nero su bianco.