Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma via dal trono, al suo posto arriva lei!

Uomini e Donne arriva sempre con delle novità che il pubblico a casa non può assolutamente perdere. Gemma va via dal trono? C’è un nuovo arrivo, ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne sconvolge i fan. In seguito alle ultime discussioni molto accese, portate avanti da parte di un ex concorrente nei confronti della compagna, ci sono altre improvvise novità che certamente i fedelissimi non si sarebbero mai aspettati.

Uomini e Donne è il dating show più amato. Con protagoniste le emozioni, i concorrenti, cioè corteggiatori e tronisti dei differenti target, si lasciano trasportare dai sentimenti. Amore, inganni, delusioni, nuovi incontri e ritorni di fiamma, sono il pane quotidiano per il programma di Canale 5 di Maria De Filippi.

Gemma Galgani è la storica dama torinese. Un’inguaribile romantica che non trova l’amore, nonostante sia nel programma già da diverse edizioni, cioè da circa 12 anni. A volte si illude facilmente, altre si perde tra i suoi sogni, non riesce a trovare la sua anima gemella.

Gemma, classe 1950, non perde occasione per far parlare di sé, ma questa volta non è per causa sua. Secondo le ultime voci che circolano sui cambiamenti da apportare al programma, vedono una Gemma in secondo piano.

Gemma potrebbe non essere più la protagonista indiscussa, ma ci sarà per la stagione 2021/2022 un notevole ridimensionamento della sua persona nella messa in onda del programma. Al suo posto, ci sarà un’altra dama molto amata.

Uomini e Donne: Gemma non ha più spazio nel programma

Uomini e Donne decide di mettere meno in risalto Gemma Galgani. Ultimamente sono trapelate delle informazioni interessanti in merito ad un presunto ritorno di fiamma per la dama torinese, forse andrà via per sempre?

Gemma in ogni caso non si arrende, ma fa sentire la sua voce. Infatti, non solo verrà messa in secondo piano, probabilmente sarà un’altra dama, molto amata e seguita nell’ultimo anno a prendere il suo posto, si tratta di: Isabella Ricci.

Gemma più volte si è scontrata con Isabella Ricci. Quest’ultima è stata apprezzata per il suo modo di fare elegante e fascinoso, conquistando non solo i corteggiatori, ma anche una grossa fetta di share. I social sono letteralmente impazziti per lei, creando delle pagine sulla sua persona e sostenendola contro Gemma.

Entrambe sono state protagoniste di numerosi battibecchi che le hanno viste l’una contro l’altra, infatti il web si è spaccato tra le due. Aspettando ulteriori aggiornamenti sulla questione, al momento il format è in fase di modifiche per la nuova edizione, restiamo così aggiornati sulle news.