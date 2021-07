X Factor è tornato per la nuova stagione televisiva con una novità non facile da digerire per i telespettatori che seguono da sempre il programma. Canzoni e personaggi subiscono grande cambiamento.

X Factor è sotto l’occhio del ciclone: ci sono novità in vista. A seguito della rivoluzione apportata in merito al conduttore per l’edizione italiana, il programma non si ferma qui con le novità. In tutto il mondo il format di X Factor è famoso e apprezzato, ma proprio nel luogo in cui è sbocciato, nel Regno Unito, sono in corso delle grandi novità.

X Factor in Regno Unito, chiamato appunto The X Factor è stato ispirato ad American Idol. Uno dei soci fondatori del programma Simon Cowell, si è innamorato letteralmente del format negli Stati Uniti d’America, e ne ha voluto creare uno proprio nella sua terra d’origine. Dirigente della Sony Music ha ideato il programma nel 2004. Da allora ha avuto un successo planetario.

X Factor, in tutte le sue edizioni, italiane e straniere sparse nel pianeta, ha la stessa impostazione. Talenti di diverse età si sfidano con la propria voce e passione per la musica, per dimostrare a tutti di avere quel fattore in più, appunto quel Fattore X che rende unici e speciali.

Simon Cowell, non è soltanto uno dei produttori, ma è anche uno dei più temuti giudici del programma. Produttore televisivo e musicale, è in lizza per diventare manager dei Måneskin, ma ancora niente è certo.

Ciò che è certo è che The X Factor non tornerà più, e al suo posto ci sarà un altro programma.

X Factor: tutte le novità del nuovo programma

Simon Cowell rivoluziona tutto: cancella The X Factor e produce un nuovo format musicale. Dopo ben 15 edizioni del programma, band, cantanti, presentatori e giudici succedutisi, chiunque è legato a X Factor dedica un messaggio di addio. Ultimamente anche nell’edizione italiana sono in corso diversi cambiamenti che stanno modificando le dinamiche del format.

Sono passati ben 17 anni di messa in onda, ma adesso il programma è giunto al termine. Simon Cowell è stato uno dei giudici del programma, oltre che il manager di band famose in tutto il globo, come gli One Direction. Anche altri noti artisti sono diventati famosi grazie a X Factor: le Little Mix, James Arthur, Leona Lewis, Leon Jackson… e tanti altri!

Simon ha deciso di produrre un nuovo programma: Walk the line!

Il nuovo format è sempre basato sulla musica, ma con l’aggiunta della performance tipica dei musical. Infatti i concorrenti dovranno convincere il pubblico della loro bravura e talento inscenando famosissimi musical che hanno fatto la storia!

Non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti, Simon Cowell ovviamente oltre alla produzione sarà presente alla conduzione. Un nuovo successo? Basta aspettare e vedere la prima messa in onda nella prossima stagione televisiva!