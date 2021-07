Ritorno di fiamma per la coppia vip più famosa? Una foto svela la verità

La coppia vip più famosa ritorna insieme? La foto non lascia dubbi

L’estate è iniziata da un mese e ci stiamo allontanando dalle nostre routine, ma una cosa rimane sempre attivo: il gossip.

Una ex coppia pubblica un selfie insieme: che sia un ritorno di fiamma o c’è sotto qualcos’altro? Scopriamolo insieme

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Capri

La showgirl Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore di successo Flavio Briatore hanno fatto sognare l’Italia.

Lei giovanissima e ambiziosa e lui uomo serio, tutto d’un pezzo che apre il suo cuore alla giovane calabrese.

I due si sposano e dopo qualche anno dalla nascita del figlio Nathan Falco, la coppia decide di separarsi.

La loro è una famiglia atipica. Lui si occupa di viziare il figlio, mentre lei è il poliziotto che lo rimette in riga. Nonostante la separazione Elisabetta e Flavio cercano di passare più tempo possibile insieme e talvolta convivono nella stessa casa.

Elisabetta Gregoraci, nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato che ama ancora Flavio e che un sentimento ancora grande li lega.

Ed ecco che oggi Flavio Briatore ha pubblicato un post che non lascia dubbi e riaccende la speranza nei fan della coppia.

Flavio Briatore e il post con Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si trovano adesso insieme a Capri e pubblicano un selfie insieme.

Entrambi sorridenti e con gli occhiali da sole, gli ex sposini si stanno godendo insieme un pranzo sul mare.

I commenti sotto il post di Briatore sono una miriade e tutti entusiasti per il possibile ritorno di fiamma nella coppia. C’è chi li trova bellissimi, chi non li avrebbe mai voluti vedere separati e qualcuno che scrive “Più sposati di voi, non c’è nessuno“.

Ma la verità è un’altra: non si tratta di amore, ma di un incontro lavorativo. Infatti Elisabetta si occupa della gestione di alcuni locali di Briatore.

Adesso vogliono sbarcare a Capri e cercare qualche nuovo locale su cui investire. Nessun secondo fine per la coppia, solo una riunione di lavoro.

Ma per i fan la speranza è ancora tanta.