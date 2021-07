Milly Carlucci, dopo la lite social con Raimondo Todaro, è pronta ad annunciare una new entry nel cast di Ballando con le stelle

Sono giornate infuocate quelle che stanno vivendo gli autori di Ballando con le stelle in vista della prossima stagione dello storico programma di intrattenimento della RAI. In queste ore, infatti, si sta definendo il cast dell’edizione 2021 che prenderà il via tra circa tre mesi.

Milly Carlucci è in prima linea nella scelta dei concorrenti e dei ballerini, ma quest’anno dovrà fare i conti con la clamorosa rinuncia di Raimondo Todaro che dopo 15 anni ha deciso di lasciare la trasmissione annunciando il tutto in diretta social.

La presentatrice non ha gradito le modalità dell’annuncio, anche se il ballerino si è discolpato affermando di non aver avuto modo di comunicare la sua decisione in altri modi poichè colpito dal Covid. In casa RAI però non c’è tempo da perdere e così nelle prossime ore potrebbe essere chiuso l’accordo per portare a Ballando con le stelle un famosissimo ex calciatore.

Ballando con le stelle, da Milly Carlucci arriva Fabio Galante? L’indiscrezione

Stiamo parlando di Fabio Galante, ex difensore di Livorno, Empoli, Genoa, Torino e Inter. L’ex calciatore, famoso anche per la sua bella presenza, potrebbe essere il nuovo concorrente dell’edizione 2021 di Ballando con le stelle.

Ne è sicuro il sito Dagospia che ha scritto così in queste ore: “Salvo colpi di scena dovrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle”. Dopo la presenza di Morgan, confermata sui social dallo stesso cantante, il cast dello show di Rai1 dovrebbe contare con la presenza di Galante.

Non è escluso che nelle prossime ore la stessa Milly Carlucci possa annunciare l’accordo con l’ex difensore e cancellare così di botto gli ultimi giorni davvero complicati a causa dell’addio di Raimondo Todaro.