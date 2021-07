Altro che Jennifer Lopez: il fondoschiena più bello è il suo!

Altro che il famoso fondoschiena di Jennifer Lopez. Quello migliore è italianissimo e spopola sui social. La foto di un noto personaggio sui social

Jennifer Lopez, attualmente in vacanza in Italia con il suo super yacht è famosissima, oltre che per le sue doti di cantante e attrice, anche per il celebre fondoschiena che ha letteralmente spopolato. Un “sedere” diventato leggendario ed esempio da seguire per tante donne e ragazze che si dedicano al fitness per migliorare il proprio corpo.

Qualche anno fa, quando la cantante era più giovane, il suo “lato B” era quasi un oggetto di culto. Ora che Jennifer non è più così giovane deve fare i conti con un’agguerrita “concorrenza”, ma sono moltissimi “nostalgici” che ritengono le sue forme alla pari di un “grande classico” della bellezza femminile, e per questo ancora la celebrano.

Leggi anche – Jennifer Lopez avvistata con un suo ex molto famoso: di chi si tratta?

Un’italiana lancia la “sfida” a Jennifer Lopez

- Advertisement -

E in Italia c’è chi lancia la “sfida” alla Lopez: non si tratta di una giovane modella o influencer emergente, ma una grandissima collega di Jennifer. La cantante Giorgia si è divertita con una simpatica foto a prendere in giro l’americana con una foto su Instagram che ha fatto il pieno di like e di commenti. Giorgia si mostra mentre prende il sole e dietro di lei “qualcuno” poggia la mano proprio lì, sul suo lato B.

Leggi anche – Jennifer Lopez, l’età è solo un numero. Lato B da urlo in spiaggia

Una foto spiritosa e “celebrativa”, con la quale l’artista si prende simpaticamente in giro. Nel testo della foto su Instagram è scritto: “foto cit. G e Lo from the block (senza yacht)”, con chiaro riferimento alla Lopez e al suo yacht col quale è in vacanza nel nostro paese in questi giorni, più precisamente in Costiera Amalfitana.