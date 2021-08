La classifica dell’oroscopo di oggi è una di quelle veramente importanti: scopri subito se sei uno dei segni zodiacali più resilienti!

Di resilienza, per un certo periodo, si è parlato veramente tanto. Dagli hashtag delle foto su Instagram alle dichiarazioni appassionate di influencer o wannabe tali, il termine resilienza era veramente sulla bocca di tutti.

Ma cosa significa, veramente?

Se, in generale, la parola resilienza viene utilizzata per descrivere la capacità di un materiale di assorbire un urto senza spaccarsi, in psicologia il concetto assume un significato veramente fantastico.

Una persona resiliente, infatti, è qualcuno che ha la capacità di affrontare un evento traumatico, superandolo con le sue sole forze.

Oggi vogliamo scoprire se ci sono dei segni dello zodiaco… più “resilienti” di altri!

I segni zodiacali più resilienti: credi di essere nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Partiamo dall’inizio: nessuno si augura di avere un evento traumatico o difficile alle spalle, quindi sognare di essere resilienti è quantomeno un piccolo controsenso.

Non che non si possa esserlo, sia chiaro. L’idea, però, che la resilienza sia in qualche maniera una caratteristica da “sogno” è un poco difficile da mandare giù.

- Advertisement -

Eppure, poco tempo fa, tutti volevano essere resilienti!

Imparare ad essere “resistenti” di fronte alle difficoltà della vita è qualcosa di veramente difficile. Non può succedere, infatti, in nessun’altra maniera se non vivendo delle esperienze traumatiche e complicate e questo, sinceramente, non possiamo augurarlo proprio a nessuno!

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni zodiacali con cui si litiga di più? No, non arrabbiarti! Guardiamo insieme la classifica

In ogni caso, abbiamo pensato di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo, in modo da vedere se ce ne sono alcuni… più resistenti di altri.

Scopriamo le prime cinque posizioni ed anche se sei in classifica: non saresti contento di scoprire di essere resiliente senza dover passare per l’evento traumatico?

Scorpione: quinto posto

Ci saremmo aspettati di trovarlo decisamente più in alto, eppure lo Scorpione è al quinto posto della nostra classifica di oggi.

Questo è un segno che si vanta molto di essere resiliente anche se, quando meno se lo aspetta, sente la pressione e cede alle difficoltà. Certo, lo Scorpione non si fa mai vedere da nessuno quando cede, questo è certo!

Lo Scorpione, infatti, ha bisogno dei suoi tempi e di trovare la sua dimensione: se avete bisogno di una roccia alla quale appoggiarvi, però, potete sicuramente fare conto su di lui!

Vergine: quarto posto

Anche se sembrano privi di sentimenti (ed a volte lo sono), i nati sotto il segno della Vergine possono essere veramente resilienti!

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che non ha paura di affrontare la vita a viso aperto, stringendo i denti quando serve per arrivare al suo obiettivo!

Potete prendere ad esempio la Vergine per quanto riguarda la sua resilienza ma non vi consiglieremmo di farlo per troppo tempo.

I nati sotto il segno della Vergine sanno essere resilienti ma questo non vuol dire che voi dobbiate essere come loro: spesso, infatti, la Vergine soffre di solitudine e non riesce a capire neanche il perché!

LEGGI ANCHE –> Qui non c’è veramente da scherzare: non è che sei uno dei segni più tossici dell’oroscopo?

Ariete: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete possono stupirci: sono estremamente resilienti anche se… per i motivi sbagliati!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha una modalità di resilienza veramente curiosa: anche quando si trova in una situazione orribile… tiene duro!

L’Ariete potrebbe allontanarsi dalle persone tossiche della propria vita o anche migliorare la sua posizione. Semplicemente, però, non lo fa!

La sua resilienza è la capacità di rimanere fermo in un punto della sua vita che tutti, potendolo fare, abbandonerebbero in un istante. L’Ariete no: l’Ariete rimane al suo posto anche quando non ha più senso combattere: se non è resilienza questa!

Sagittario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’intero oroscopo troviamo, forse a sorpresa, i nati sotto il segno del Sagittario.

Questo è un segno talmente positivo e giocoso che ci sembra decisamente impossibile credere che abbia dei problemi.

Eppure è proprio così! I traumi e le difficoltà non risparmiano le persone positive, questo è certo. Il Sagittario, però, oltre ad essere una persona che ha una visione della vita quasi sempre ottimale è però anche molto resiliente.

Sareste sorpresi di conoscere quante e quali difficoltà i nati sotto il segno del Sagittario hanno affrontato e risolto con “facilità”!

Il Sagittario è un segno estremamente resiliente: impossibile trovarlo impreparato di fronte ad un trauma, saprà sempre cosa fare! Possiamo prendere esempio da lui, questo è certo. Meglio evitare, però, di metterlo sotto pressione: il povero Sagittario farebbe di tutto per gli altri ma non apprezza fare mostra delle sue capacità!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni dello zodiaco incapaci di lasciare: meglio controllare se c’è il tuo partner tra loro!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più resilienti dell’oroscopo

Al primo posto della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Sono loro i più resilienti, i più “duri” ed anche quelli che “non molleranno mai” in tutto lo zodiaco!

Non ci credete? Allora, evidentemente, non conoscete neanche un Acquario o non li conoscete bene.

L’Acquario, infatti, è uno di quei segni capace di tenersi tutto dentro per anni e pronto ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà senza paura.

Chi è nato sotto questo segno, spesso, esagera anche e tende a farsi carico di tantissimi problemi che magari neanche gli competono.

Il motivo? L’Acquario è un segno che non ha paura delle difficoltà e che assorbe i propri traumi come una parte normale e fondamentale della vita.

Anche se non hanno tutti i torti (a tutti capiterà, prima o poi, qualcosa “di brutto” da dover affrontare) è vero anche gli Acquario insistono particolarmente sulla loro capacità di sopportare il brutto.

Sembra quasi che cerchino situazioni difficili, che se le aspettino, proprio per mostrare quanto sono resistenti: e lo sono tantissimo!