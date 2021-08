Questa è la prima classifica nella quale ti auguriamo di non essere. Di cosa parliamo? Ma dei segni più tossici dell’oroscopo!

A chi non è mai capitato di incontrare una persona che, per un motivo o per un altro, finivamo poi per etichettare come “tossica“?

Ci sono numerosi motivi per i quali qualcuno può essere considerato (o anche semplicemente essere e basta) tossico.

Magari si tratta di un periodo della loro vita nel quale, purtroppo, finiscono per far scontare agli altri un difficile percorso personale.

Oppure, magari, si tratta di persone che hanno subito tanto e che, adesso, credono che essere “tossici” sia l’unico modo per andare avanti nella vita.

Diciamo che il motivo, almeno dall’esterno, per ora non ci importa: non vuoi conoscere quale segno zodiacale è più predisposto alla “tossicità” (e sperare che non ci sia il tuo”)?

I segni più tossici dell’oroscopo: ci sei anche tu nella classifica di oggi?

Noi, ovviamente, speriamo che tu non ci sia.

Dove? Ma nella classifica dei segni più tossici di tutto l’oroscopo! Non si tratta, ovviamente, di serpenti o funghi velenosi ma di vere e proprie persone che “rovinano” la vita agli altri.

Come? Semplicemente perché sono… tossici!

Ci sono numerosi, numerosissimi anzi, atteggiamenti tossici che gli altri hanno nei nostri confronti e di cui magari non ci rendiamo conto.

(Ovviamente, poi, questo vale anche al contrario: forse i “tossici” siamo noi!).

Anche i tempi che cambiano e che si evolvono, infatti, possono farci capire come alcuni modi di dire o di fare siano velenosi e dobbiamo abbandonarli.

Stelle e pianeti possono in qualche misura individuare quei segni zodiacali che sono, per natura, più “tossici” degli altri?

Scopriamo immediatamente le prime cinque posizioni della classifica dei segni zodiacali più tossici dell’oroscopo, sperando, ovviamente, che tu non ci sia!

Cancro: quinto posto

Dobbiamo dirlo e non possiamo assolutamente trattenerci: cari nati sotto il segno del Cancro, sapete essere veramente tossici!

Vi guadagnate il quinto posto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi proprio perché fate finta di non essere tossici, quando potete esserlo veramente tanto!

Criticoni, sempre pronti a commentare e giudicare, bisognosi d’amore e capaci di manipolare gli altri in un battito di ciglia.

Cari nati sotto il segno del Cancro non potevate di certo aspettarvi di non essere tossici: ce l’avete veramente nel sangue!

Toro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Toro sono abbastanza tossici, soprattutto quando cercano di far finta di non esserlo!

Il Toro ha un’intelligenza emotiva decisamente sviluppata e vivida, capace di fargli “vedere” prima degli altri difetti e debolezze nelle persone che lo circondano.

Questa capacità, il Toro, la prende come se fosse una vera maledizione e non fa altro che parlare delle sue insicurezze ed esporre i suoi difetti per mettersi allo stesso piano degli altri.

Peccato che si tratti (molto spesso) di una farsa: il Toro è insicuro ma, allo stesso tempo, anche consapevole dei suoi grandi meriti e usa questa modalità per farsi lodare ancora di più. Fate attenzione!

Ariete: terzo posto

Se siete amici di un Ariete sapete esattamente di che cosa stiamo parlando (e, ancora di più, se siete un Ariete è giunto il momento di fare il vostro personale coming out).

L’Ariete, infatti, è uno dei segni più tossici dello zodiaco: sono sul primo gradino del podio della nostra classifica di oggi!

L’Ariete ha una personalità decisamente complicata: finge di essere insicurissimo e chiede a tutti di supportarlo. Le sue crisi lo rendono adorabile agli occhi degli altri che vogliono sempre difenderlo. In realtà, però, l’Ariete sa benissimo quello che vuole e come ottenerlo e fa di tutto per risultare “innocente” quando, però, è solo… tossico!

Gemelli: secondo posto

Cari Gemelli, dobbiamo veramente dirvelo che siete (quasi) uno dei segni più tossici di tutto lo zodiaco?

Il vostro secondo posto dovrebbe farvi riflettere così come la vostra personalissima storia di amicizie e relazioni.

Chi conosce un Gemelli, infatti, sa già che possono essere delle vere e proprie teste calde: sempre pronti all’avventura, con questo segno non si può far altro che divertirsi.

Certo, fino a quando, poi, il Gemelli non si stufa di voi e vi abbandona per una nuova relazione, una nuova situazione o una nuova città, addirittura, per ripartire da capo!

I Gemelli sono dei veri e proprio maestri nel creare situazioni sentimentali soffocanti e terribili, a cui poi voltano le spalle in un secondo cominciando da capo da un’altra parte per avere un “nuovo inizio“.

I loro “nuovi inizi” si possono contare sulla misura delle centinaia e lasciano sempre indietro “cocci” che raccoglieranno le persone che gli vogliono bene. I Gemelli non si fanno mai carico di nessuna responsabilità: sono veramente tossici!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più tossici dell’oroscopo

Cari nati sotto il segno della Bilancia, abbiamo delle cattive notizie per voi. No, non fate quella faccia visto che le conoscete benissimo: siete tra i segni più tossici dello zodiaco!

Sapete benissimo di essere persone cordiali e gioviali, sempre pronti allo scherzo e alla convivialità… ma sapete anche che c’è dell’altro!

La Bilancia è un segno che tende a cercare di fare sempre bella figura con gli altri, facendoli sentire a proprio agio e cercando di risultare sempre simpatico ed allegro.

Questo, purtroppo, si traduce in una tossicità veramente difficile da digerire per la maggior parte delle persone! Essere sempre allegri e divertiti, voler essere sempre con altre persone e mai un attimo da soli diventa veramente pesante a volte: pensate quando lo imponete agli altri!

La Bilancia, poi, è una vera maestra nell’arte del “bullismo“: se non gli piacete, finirete per sentirvi a disagio sempre. Vi tratterà male, con battute veramente tossiche o escludendovi dalla sua cerchia sociale: se vi confronterete con lei, però, non avrete nessuna soddisfazione. La Bilancia, infatti, fingerà fino alla morte di non avere problemi con nessuno!