Test: dimmi come ridi e scoprirai la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda un gesto che compiamo tantissime volte in una giornata: la risata. Potrai scoprire molte cose interessanti su di te

Oggi parleremo di un gesto molto diffuso: la risata. Tutti noi amiamo sorridere, anche se non sempre ci riusciamo. Si è sempre detto che ridere fa bene alla vita, molto probabilmente è vero. Una vita più allegra è certamente migliore di una vita triste, vissuta sempre col broncio, a lamentarsi o a piangersi addosso a causa delle sventure che tutti, chi più e chi meno, dobbiamo affrontare.

Ridere fa parte del nostro carattere, c’è chi lo fa più spesso e chi lo fa di meno, ma tutti noi sorridiamo nel corso delle nostre giornate. Capita almeno una volta. Si tratta di un gesto che a volte facciamo in maniera automatica, senza nemmeno rendercene conto. Basta una battuta di un amico o un episodio piacevole ed il gioco è fatto.

Attraverso il test di oggi proveremo a comprendere alcuni aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conosci. Non tutti ridiamo nello stesso modo e il modo in cui una persona ride può rivelare alcuni dettagli del suo carattere. Ed è proprio l’intento del test che ti proponiamo oggi. Devi soltanto seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test, dovrai soltanto dare una risposta che sicuramente già conosci, perché la soluzione è già nella tua testa.

Dimmi come ridi e ti dirò chi sei

Ridere fa bene alla salute, questo non è soltanto un detto che ripetevano a memoria le nostre nonne, ma una vera e propria ricetta per la felicità. Esistono diversi studi scientifici condotti negli ultimi anni secondo i quali ridere rafforzerebbe il sistema immunitario dell’essere umano. Un motivo in più per farci una bella risata ogni tanto.

Non tutti sanno che ci sono diversi modi di ridere: c’è chi ha una risata clamorosa, chi ride in maniera un po’ più silenziosa, chi ha una risata sarcastica e chi, invece, fa il verso del maiale quando inizia a ridere. Ad ognuno la sua! E la tua, qual è la tua risata? Pensaci bene, conosci già la risposta perché si tratta di una tua abitudine frequente.

Quando avrai pensato qual è la risposta esatta, scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni del test di oggi. In base alla risposta che darai troverai un profilo personalizzato. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. In questo modo potresti scoprire alcuni dettagli del tuo carattere che, forse, nemmeno conosci. Adesso sei pronto per iniziare il test.

Le soluzioni del test: la tua risata è clamorosa

Quando ridi, il rumore risuona in tutta la stanza? Questa è la classica risata clamorosa, quella che nessuno può ignorare a causa della sua forza. Se ridi in questo modo, vuol dire che sei una persona particolarmente esuberante. Hai parecchia fantasia, ti piace fare scherzi agli altri perché ami far divertire le persone che ti frequentano.

Per te non esiste un giorno senza risate, sarebbe un giorno perso. Il divertimento è il motore della tua esistenza. Sei una persona schietta, la tua fiducia negli altri può esporti a delusioni molto amare. Però ci vuole molto tempo per abbatterti, riesci sempre ad affrontare ogni situazione con grande entusiasmo. Ti piace l’avventura e non sopporti la routine, stare fermo allo stesso posto per più di un’ora è impossibile per te.

Sei vivace, hai un atteggiamento nei confronti degli altri che ti permette di essere molto gettonato fra i tuoi amici, è evidente che le altre persone provino piacere a passare del tempo insieme a te. Hai un solo grande difetto: fai fatica a concentrarti perché ti distrai troppo facilmente. Questo aspetto negativo ti impedisce di raggiungere i tuoi obiettivi nella vita.

La tua risata è silenziosa

Se ridi spesso internamente, questo vuol dire che sei una persona particolarmente introversa. La tua risata è silenziosa, spesso non si avverte nemmeno. Sei una persona che utilizza molto il cervello prima di parlare, sei capace di risolvere situazioni complesse e delicate grazie al tuo senso dell’analisi molto sviluppato.

Hai la stoffa del leader nonostante tu sia abbastanza timido. Sei ambizioso e ti piace tenere unito il gruppo, il tuo entusiasmo è contagioso nei confronti delle altre persone. Sei creativo ed intelligente, per questo motivo riesci a raggiungere spesso gli obiettivi che ti sei prefissato. Hai anche la giusta sensibilità per ottenere tutto ciò che vuoi.

Hai bisogno dei tuoi momenti di solitudine, ogni tanto ti isoli perché hai la necessità di ricaricarti. Questo tuo atteggiamento può essere frainteso da qualcuno, per questo motivo c’è chi ti chiede di dimostrargli il tuo affetto. Ma capita quando una persona non ti conosce bene, le persone che ti amano non hanno bisogno di nessuna conferma sul tuo affetto e rispettano la necessità di costruirti degli spazi intimi, dedicati solo a te stesso.

Le soluzioni del test: la tua risata è sarcastica

Se la tua risata è particolarmente nervosa, questo vuol dire che sei una persona abbastanza pungente. Hai un umorismo atipico, che spiazza le persone che ti stanno intorno. Sei cinico e questo aspetto del tuo carattere non piace molto agli altri. A volte utilizzi dei termini che possono ferire chi è un po’ più permaloso.

Hai un lato ironico molto sviluppato, riesci a percepire ogni minimo particolare grazie alla tua capacità di osservare tutto ciò che ti circonda. Non ti sfugge niente, riesci a cogliere anche degli aspetti che sfuggono agli altri. Tutto ciò può intimidire le altre persone, soprattutto chi ti ha conosciuto da poco tempo. Con gli amici, invece, è diverso.

Con le persone che frequenti da molto tempo è tutta un’altra storia, loro si fidano ciecamente di te e si lasciano guidare ad occhi chiusi. Ascoltano i tuoi consigli e li mettono in pratica senza discutere perché sanno che sono sinceri. A volte, la tua risata può sembrare insolita e, per questo motivo, può essere interpretata come una beffa dalle altre persone.

Ridi e ronfi come un maiale

Se a volte la tua risata è punteggiata da grugniti di maiale, è probabile che tu sia una persona un po’ banale. Sei molto attratto da tutto ciò che è materiale, per questo motivo conduci una vita superficiale e libera. Non sei particolarmente preoccupato dal futuro. In realtà non sai nemmeno cosa ti succederà domani. E nemmeno ti interessa!

Sei uno spirito libero, un vero e proprio anarchico. Sei una di quelle persone che non amano le regole e le imposizioni, hai la necessità di muoverti a 360 gradi e di prendere qualsiasi direzione, senza sentirti costretto a fare qualcosa che non vorresti fare. Tutto ciò ti rende poco responsabile, soprattutto quando hai le tasche piene, saresti capace di spendere lo stipendio in mezza giornata.

I tuoi amici si divertono quando sono in tua compagnia perché non sanno mai cosa potrà riservargli la serata. Per questo motivo, si lasciano condurre e si fidano della tua follia, anche se a volte li metti in situazioni molto imbarazzanti che potrebbero infastidire qualcuno. Hai un umore poco stabile, per questo non sei fatto per le relazioni di coppia.