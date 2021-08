Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi pronti a un passo importante: la proposta del campione italiano prima di partire per le Olimpiadi

Assieme a Marcell Jacobs ha fatto la storia dello sport italiano. Nello stesso giorno dell’oro nei 100 metri Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia più preziosa nel salto in alto. Primo posto sul podio desiderato da 5 anni, da quando ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Rio per un grave infortunio. Gianmarco ha resistito e lottato per ritrovare la forma fino all’esultanza sfrenata vista domenica per un sogno che è diventato realtà.

Grande merito per questa impresa umana e sportiva va alla fidanzata Chiara Bontempi, con cui sta assieme da 12 anni e che non gli ha mai fatto mancare affetto e sostegno. E dopo la vittoria a Tokyo è emerso un retroscena speciale sulla vita privata dell’atleta, che proprio prima di partire per il Giappone ha chiesto a Chiara di diventare sua moglie. Anche questa promessa gli ha dato forza, e quando tornerà a casa, nelle Marche, con l’oro coronerà l’altro sogno: questa volta d’amore.

Gianmarco Tamberi e la promessa d’amore alla fidanzata Chiara

La Bontempi è sempre stata accanto al fidanzato, anche nei momenti più difficili. Dopo l’infortunio del 2016 Gianmarco ha vissuto anni complicati, con una difficile preparazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ci si è messo anche il Covid, che ha ritardato i Giochi di un anno e ha fatto ammalare l’atleta, che ha fatto i conti con un difficile recupero. Ora che tutto è andato per il meglio è tempo di sposarsi dopo 12 anni di fidanzamento. Anche Chiara è di Ancona, come Tamberi. Nata nel 1995 si è laureata a Verona nel 2019 e oggi lavora tra Milano e Roma.

Sul suo profilo Instagram ha condiviso le foto col fidanzato, in particolare quella col “famosissimo” gesso che il campione ha mostrato sulla pista d’atletica dopo la gara. Anche lei, come Gianmarco, ha espresso la sua emozione per la storica vittoria e per un traguardo arrivato dopo moltissimi sacrifici e impegno. Chiara non ha seguito il compagno in Giappone ma lo aspetta al suo rientro in Italia. Oggi, lunedì 2 agosto, Tamberi sarà premiato e riceverà la medaglia e nei prossimi giorni farà rientro in Italia per riabbracciare familiari e amici, oltre ovviamente alla sua futura moglie.