La ex di Kikò Nalli sgancia una bomba sulla passata relazione di lui con Tina Cipollari

Tina Cipollari è l’opinionista indiscussa di Uomini e Donne al fianco dell’ex ballerino Gianni Sperti.

Proprio durante il suo lavoro, Tina incontrò il romano Kikò Nalli. Lui era nel programma come corteggiatore, ma rimase affascinato dall’opinionista.

I due si videro di nascosto lontano dai riflettori e dopo un po’ palesarono l’inizio della loro storia. Dopo ciò sono stati spostati per ben 13 anni e hanno avuto tre figli.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia il programma? Arriva la risposta

L’ hairstylist Kikò Nalli, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, raccontò che la loro storia d’amore finì a causa della fine del sentimento da parte di entrambi, ma una ex di Kikò ha smentito tutto. Vediamo cosa è successo

Ambra Lombardo sgancia una bomba su Tina Cipollari e Kikò Nalli: “Lui si intristiva”

- Advertisement -

Ambra Lombardo è l’ex fidanzata di Kikò Nalli. I due si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip e il colpo di fulmine è arrivato subito.

Sembrava la coppia perfetta, ma dopo l’uscita dal programma di Alfonso Signorini non è stato facile mandare avanti la relazione.

Lui viveva per lo più a Roma dove ha il suo negozio e i suoi tre figli, mentre lei stava a Milano, perché le avevano offerto la cattedra come professoressa.

Resistere in una relazione a distanza non è facile e per Ambra è stato un campanello d’allarme.

Leggi anche –> Gemma Galgani pubblica la foto dal passato: Tina morirà di invidia

I due si sono mollati per questo motivo e anche perché, secondo la Lombardo, Kikò Nalli era pieno di problematiche sue a causa del lavoro e della vita privata.

Ma Ambra si confessa durante l’intervista per il settimanale DiPiù. La professoressa non ha nascosto di essere triste per la fine della storia con Kikò. Lei, come tanti fan, ha creduto a questo amore.

Secondo la Lombardo, la causa della rottura è stata anche un’altra: Kikò prova ancora un sentimento forte per l’ex moglie Tina Cipollari.

Ambra mette le mani avanti e dice che Kikò è una persona buona, ma aggiunge: “Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie“. Ecco la bomba!

L’intervistatore cerca di indagare per saperne di più e la professoressa Ambra spiega: “Ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero voluto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi“.

Leggi anche –> Ex Uomini e Donne incanta: per lei il tempo non passa mai. Dopo 18 anni è spettacolare

Ambra non è riuscita a prendere un posticino nel cuore del romano Nalli e questo la rende molto infelice.

Lei vuole una relazione solida per la sua età e vuole avere delle certezze.

Nell’intervista ha comunque confidato di avere ancora un sentimento per Kikò: se lui dovesse riprovare a corteggiarla, lei gli darebbe subito una seconda chance.

Adesso Kikò è single e nuovamente sulla piazza, ma l’ex moglie Tina Cipollari non è più disponibile. Si sta infatti per sposare con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferraro e lei è stata disposta a seguirlo a Milano.

Chissà se la confessione di Ambra Lombardo è vera o frutto delle sue paranoie. Ma soprattutto Tina Cipollari crederà alle rivelazioni fatte sul suo ex marito Kikò Nalli?