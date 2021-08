Royal Family: i messaggi subliminali di William ad Harry

Continua la guerra intestina all’interno della Famiglia Reale inglese. I messaggi di William indirettamente destinati al fratello Harry?

Continuano a tenere banco le polemiche che riguardano la Royal Family britannica. La guerra fredda tra Harry, sostenuto da sue moglie, Meghan Markle, ed il resto della famiglia va avanti da alcuni anni ormai. I rapporti tra le due parti hanno iniziato a rovinarsi quando i duchi di Sussex hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna.

L’ex attrice statunitense e suo marito, infatti, hanno prima vissuto alcuni mesi in Canada, poi, a causa dell’arrivo della pandemia mondiale, si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro residenza di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari ed è diventata la loro dimora definitiva ormai.

Proprio in questa residenza, Meghan Markle, supportata da suo marito, ha rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey che ha fatto scatenare diverse polemiche. In questa intervista, la duchessa ha raccontato la sua esperienza in Gran Bretagna, parlando di questioni come il razzismo e la pessima accoglienza che avrebbe ricevuto dai parenti di suo marito dopo il matrimonio.

Dalla Gran Bretagna arrivano nuove informazioni che invitano a fare attenzione alle parole che William potrebbe far arrivare a suo fratello, seppur in maniera indiretta. Secondo un esperto delle vicende della Royal Family, il prossimo re d’Inghilterra utilizzerebbe i social network per lanciare provocazioni a suo fratello ed alla sua consorte. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

William, i messaggi indiretti ad Harry attraverso Twitter

Dopo la famosa intervista dei duchi di Sussex ad Oprah Winfrey, il clima all’interno della Royal Family britannica è molto teso. Neanche l’incontro in occasione dell’inaugurazione di un monumento dedicato a Diana Spencer ha avvicinato i due fratelli William ed Harry. Anzi, pare che i rapporti stiano peggiorando di giorno in giorno.

L’esperto delle vicende reali, Duncan Larcombe, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese Mirror, ripresa da Gossipetv. L’esperto ha parlato dei rapporti tra i due principi, sottolineando che, a volte, i due riescono a provocarsi anche in maniera indiretta. Ed è successo proprio ultimamente, in occasione di una partita di calcio.

Era la finale dell’Europeo, vinta dall’Italia a Wembley, in casa dell’Inghilterra, davanti a William e Kate, presenti in tribuna insieme al loro primogenito George. La partita è stata giocata lo scorso 11 luglio ed è stata vinta dagli azzurri ai calci di rigore. L’Italia non trionfava in campo europeo dal lontano 1968.

Duncan ha acceso i riflettori su un tweet di William, nel quale condannava con forza le offese razziste nei confronti dei tre atleti britannici, colpevoli di aver sbagliato un calcio di rigore. I tre atleti erano Bukayo Saka, Marcus Rashford e Jadon Sancho, tutti di origini afroamericane. Pare che, dietro quelle condanne, ci fosse un messaggio da riportare a suo fratello.

Il tweet incriminato

Il principe William non aveva mai attaccato con tutta quella veemenza degli episodi razzisti. I termini “disgustato”, “totalmente inaccettabile” e la frase “atteggiamento ripugnante. Deve finire ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili” potrebbero essere stati usati in risposta a Meghan Markle.

L’ex attrice statunitense aveva accusato i reali britannici di razzismo nei suoi confronti durante la sua permanenza in Gran Bretagna. Questo comportamento avrebbe costretto lei e suo marito a trasferirsi oltreoceano. La Markle ha dichiarato di aver pensato al suicidio a causa di queste umiliazioni che avrebbe dovuto sopportare in Inghilterra.

Le parole dure contro il razzismo utilizzate da William sarebbero quindi un messaggio a Meghan, una sorta di smentita nei confronti delle dichiarazioni dell’ex star di Suits. Un tentativo di respingere al mittente le accuse di razzismo, dimostrando di voler combattere con forza ogni forma di intolleranza razziale.

Duncan Larcombe, esperto delle vicende della Royal Family, ha interpretato in questo modo il tweet di William: “William si è sempre espresso contro il razzismo, ma mai in modo così potente e particolarmente rilevante. Lo ha fatto per rispondere indirettamente a Harry e Meghan”. Anche il comportamento di Kate davanti ai riflettori nasconderebbe un messaggio a Meghan.

“La Middleton si mostra sempre sorridente in pubblico”, ha affermato Larcombe, che ha aggiunto: “È una sorta di ostentazione della serenità e della soddisfazione personale. È come se volesse dimostrare quanto sia felice, divertita e soddisfatta della sua vita di corte”. Questo atteggiamento avrebbe l’obiettivo di rispondere alle dichiarazioni di Harry, che ha parlato di sentirsi “in prigione” quando viveva a Buckingham Palace.