Ufficiale, Amadeus ha scelto: la decisione Rai cambia tutto

Amadeus torna in televisione a fare la Rivoluzione Rai! Cambiamenti e modifiche non mancano per la prossima stagione televisiva che si arricchisce di imperdibili novità.

Amadeus, un nome e una garanzia di intrattenimento. La prossima stagione televisiva sta per tornare più carica che mai di tanto intrattenimento e divertimento, ma nel frattempo si stanno mettendo in atto i preparativi per una rivoluzionaria messa in onda.

Amadeus è il presentatore per eccellenza della Rai. Simpatico, moderno e caloroso, non può non essere presente nei futuri programmi della rete di Stato. Ultimamente l’amatissimo conduttore è stato protagonista di rivelazioni molto profonde sulla malattia di cui soffre, ma adesso è pronto per il suo pubblico.

L’ultima sua più importante conduzione è quella del Festival di Sanremo 2021, al cui podio sono saliti i Måneskin. Ha accompagnato con freschezza e ironia, insieme all’immancabile e mitico Rosario Fiorello, i telespettatori in un momento molto delicato. Il lockdown è stato necessario per via della pandemia di coronavirus che ha portato a delle consistenti limitazioni in tutto il Paese. Il coronavirus è un nemico presente, ma Amadeus ha sempre combattuto il virus incoraggiando le vaccinazioni, e con un’altra potente arma: l’allegria.

- Advertisement -

In attesa che tutto questo possa finire per tornare alla normalità, la produzione Rai ha preparato una chicca molto allettante, ma che ha di conseguenza spodestato un altro seguitissimo conduttore!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amadeus e Giovanna Civitillo sono davvero loro? Incredibili scatti sconvolgono i fan

Amadeus ha deciso: la scelta Rai cambia tutto!

Amadeus ha rivoluzionato il palinsesto Rai e di conseguenza la Mediaset ha dovuto apportare degli importanti cambiamenti. Ultimamente il nome di Amadeus è andato a braccetto con quello di Maria De Filippi per gli incredibili risultati raggiunti, ma adesso sono altre le novità in corso.

E’ in preparazione un evento che andrà in onda su Rai1: Arena 60 70 80!

Il conduttore sarà protagonista dell’evento il 25 settembre all’Arena di Verona, nella quale di allestirà una discoteca all’aperto. Uno spettacolo in compagnia della musica e con tutte le accortezze necessarie per scongiurare focolai pericolosi di coronavirus. Un appuntamento con le canzoni imperdibile! Ma le novità non sono finite qui.

Per presentare l’evento, il 18 settembre andrà in onda una puntata speciale dei Soliti Ignoti, programma di successo di Amadeus. Con questa decisione spodesta un suo collega, stiamo parlando di Alessandro Cattelan!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amadeus è pronto per un nuovo successo! Sarà conduttore di un programma insieme ad una compagna inaspettata

Alessandro Cattelan è un conduttore molto amato. La strada per il successo la sta seguendo alla grande, infatti sarebbe dovuto andare in onda al posto dell’episodio speciale dei Soliti Ignoti, il programma Da Grande, di cui sarà l’unico e il solo conduttore.

Le cose andranno diversamente, infatti Cattelan tornerà a Tu si que vales in veste di presentatore, cedendo lo spazio televisivo al collega. Cambiamenti e novità sono in corso, nel frattempo restando attenti agli aggiornamenti, si aspettano con ansia i nuovi programmi per la prossima stagione televisiva che sarà a dir poco imperdibile!