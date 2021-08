Un posto al sole, brutte notizie per i fans: il triste annuncio

Un posto al sole è la soap protagonista di aggiornamenti che hanno profondamente travolto il pubblico con delle novità inaspettate. Ecco quanto accaduto.

Un posto al sole è l’appuntamento più imperdibile di sempre su Rai 3. Passa il tempo, 25 anni in messa in onda, ma le storie continuano. Incredibili eventi, tradimenti, amori e inganni hanno segnato le ultime vicissitudini degli amati protagonisti, ma le novità non sono finite qua.

Un posto al sole è l’unica serie che fin dagli inizi ha mostrato le bellezze del territorio italiano. Napoli è la protagonista assoluta degli episodi della soap opera. Bellissima e magica, è lo sfondo più emozionante per una serie così profonda e travolgente. Negli anni Novanta poche erano le produzioni che valorizzavano il Paese, ma Un posto al sole lo ha fatto!

Oltre questo, vanta anche di un altro primato. Un posto al sole è la trasmissione più longeva di sempre. Infatti è stata anche soggetta a continui cambi di cast, anche se i personaggi storici sono dei simboli essenziali per la qualità della soap. Il pubblico è affezionato e non può lasciare andare via questo prodotto televisivo tutto made in Italy, ma deve farlo.

- Advertisement -

La serie andrà in pausa per il periodo estivo: nella settimana dal 9 al 13 agosto! Ma le novità non sono finite qui, ci sarà un altro cambiamento più profondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, la vendetta è un piatto che va servito freddo, ma questa volta per i protagonisti sarà dura!

Un posto al sole sostituito: la verità del cambiamento

Digerire che durante il periodo estivo una delle serie più amate andrà in pausa è difficile, figuriamoci sopportare una sostituzione. In seguito ad un tragico dramma che ha sconvolto i telespettatori come un fulmine a ciel sereno, ci sono altre novità.

Un posto al sole è un appuntamento storico, ma che presto non lo sarà più. Al posto della soap, andrà in onda nel periodo di pausa un altro programma. Dalle ore 20,25 alle 21,15 circa verrà trasmesso su Rai 3: Via dei matti n.0!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Un posto al sole, grande paura per la star più amata!

Stefano Bollani è un talentuoso compositore, pianista e cantante italiano. Ha fatto anche molti programmi televisivi, i più recenti come L’importante è avere un piano, da lui stesso condotto nel 2016, e accompagna Andrea Bocelli in Con te Partirò nel programma di Roberto Bolle, Danza con me.

Dal marzo 2021 ha raggiunto ulteriore notorietà grazie a Via dei Matti n.0 condotto insieme a Valentina Cenni. Programma per il quale vince il Premio Flaiano per il miglior programma culturale. Insomma, seppur il pubblico della soap è scontento per la pausa estiva, può però lasciarsi intrattenere dal programma di successo di Bollani, format a dir poco imperdibile!