Grande Fratello Vip 6 torna con delle novità imperdibili. Signorini non ne sbaglia una! Ecco chi è il nuovo concorrente che sta facendo discutere il pubblico a casa.

Grande Fratello Vip 6 è in preparazione: cast da paura! La casa più chiacchierata d’Italia si sta preparando per la prossima stagione televisiva. Alfonso Signorini si sta impegnando al 100% pur di avere i concorrenti che vorrebbe come nuovi protagonisti all’interno del programma. Ultimamente il conduttore è stato criticato amaramente subendo un colpo basso molto difficile da digerire, ma Alfonso non lo ferma nessuno.

Grande Fratello Vip è un format molto apprezzato. Le ultime edizioni sono state una grandissima conferma, perché lo share è salito a livello elevati. Mai come l’ultimo anno, nell’edizione 2020, il pubblico ha seguito le vicende all’interno della casa. A causa della pandemia ci sono state delle importanti restrizioni, ma non solo. Il gioco è durato più a lungo.

La stagione che ha visto come vincitore Tommaso Zorzi, ha il primato di essere stata la più longeva. Diciamo che non è stata una mossa di produzione semplice da affrontare, dato che i costi senza dubbio sono aumenti, ma anche le tensioni all’interno della casa.

Grande Fratello Vip è un turbine di emozioni per gli amati e incorreggibili vipponi. Scegliere un cast eccezionale è un obiettivo di partenza molto importante, perché il pubblico deve rivedersi, lasciarsi intrattenere e trasportare dagli eventi che si susseguono.

Secondo le ultime voci, circola la notizia che è proprio un ex concorrente dell’ultima edizione di Temptation Island ad essere un futuro gieffino, scelta che sta destando sconcerto tra i telespettatori che non tardano ad esprimere la loro!

Grande Fratello Vip 6: il concorrente che ha sconvolto tutti

Strategie, litigi e ipocrisie sono in arrivo per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6! C’è da aspettarsi di tutto da questo programma, perché è reale. Tutto quello che accade travolge come un uragano i concorrenti, ma non solo. Il pubblico a casa non può fare a meno di questo format che accompagna con ben due appuntamenti a settimana.

Alfonso Signorini è anche stato al centro della bufera a causa di sue recenti scelte, ma al momento è sotto l’occhio del ciclone il nome di un possibile concorrente. Ha partecipato a un altro programma recentemente concluso, Temptation Island 2020, si sta parlando di un fidanzato che ha fatto molto discutere per la sua gelosia: Tommaso Eletti.

Tommaso Eletti ha partecipato a Temptation Island insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti. La loro relazione è stata fin dagli inizi molto chiacchierata perché tra i due c’è una grande differenza di età, circa 20 anni. Lui è appena ventenne, mentre lei è una donna con più esperienza.

L’amore non ha età, ma i due sono stati criticati a causa del comportamento eccessivamente geloso del giovane Eletti, quasi ossessivo, infatti è lui stesso a riconoscere questo suo problema. Se sono tornati insieme? Questo non è molto chiaro dato che entrambi hanno nei loro rispettivi profili Instagram delle foto assieme. In ogni caso è certo: Tommaso è un papabile concorrente, in attesa di ulteriori aggiornamenti si attendono le mosse di conferma di Signorini.