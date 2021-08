Fidanzato Anna Tatangelo, chi è? Il nome scatena i fan

Fidanzato famoso per Anna Tatangelo. Una nuova relazione le sta facendo battere il cuore, il nome dell’innamorato non è così sconosciuto, ecco chi è.

Fidanzato non più misterioso ruba il cuore di Anna Tatangelo. La cantante è tra le più apprezzate e seguite di sempre, dalla fine deli anni Novanta, per tutti i duemila, fino ad oggi è una stella che non ha mai smesso di brillare. Anna è stata protagonista di un fatto spiacevole che l’ha devastata, ma adesso può tornare a sorridere un po’ perché c’è una grande novità.

Il fidanzato le ha fatto letteralmente perdere la testa. Riuscire nell’impresa non era per niente facile, dato che la Tatangelo ha alle spalle un amore indimenticabile. Uniti dal 2005, ma reso noto solo dal 2006, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati una delle coppie più amate.

Quella coppia dove l’amore era sempre presente con passionalità e coraggio. Infatti è coraggioso decidere di stare con una ragazza molto più giovane, farlo sapere a tutti ed essere per giunta già sposato. Non è stato facile per il cantautore napoletano, ma lo ha fatto. L’amore senza età non ha confini, ma non per questo è destinato a durare in eterno.

- Advertisement -

Anna Tatangelo non può più nasconderlo: il fidanzato che le ha fatto perdere la testa è un trapper noto. I fan sono impazziti per la foto che conferma tutto!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo lancia l’appello alla Padrona di casa di Mediaset, Maria De Filippi, ecco di che si tratta

Fidanzato per Anna Tatangelo: Gigi è solo un ricordo

Sapere tutto sull’amore è impossibile, ma è certo che è un’emozione inspiegabile. Da estranei ad amanti uniti è un attimo, ma lo stesso potrebbe accadere al contrario. Anna non è più la compagna di Gigi, e questo ormai è accertato. La cantante ha rilasciato di recente un’intervista a Verissimo nella quale ha dichiarato tutta la verità sulle ultime novità, senza veli e censure.

Adesso però c’è un altro scoop che non può essere più nascosto. La Tatangelo è stata avvistata di recente in vacanza a Sorrento in compagnia di un volto non del tutto sconosciuto, si tratta di un trapper molto amato: Livio Cori!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo è una bomba sexy nel nuovo album! Livio Cori non fa aspettare con la sua reazione

Insomma, un nuovo amore è nato nelle spiagge di Sorrento! Livio Cori è un trapper molto amato, conosciuto per il singolo con il quale ha partecipato a Sanremo 2019, Un’altra luce in duetto con Nino D’Angelo. E’ stato proprio Festival di Sanremo il luogo nel quale si sono incontrati, Anna partecipava con la canzone che raccontava di una storia d’amore finita, Le nostre anime di notte.

Ecco lo scatto della rivista Chi che li ritrae insieme e conferma la loro relazione:

L’amore e la passione sono scoppiati! Non resta che attendere ulteriori scatti e aggiornamenti per la coppia più chiacchierata del momento.