Un posto al sole: crisi e tradimenti, a Palazzo Palladini amare sorprese

Un posto al sole: a Palazzo Palladini incontreremo tradimenti e crisi. Brutte sorprese per i condomini

Un posto al sole è la sitcom avvincente girata a Palazzo Palladini a Napoli. Le storie sono avvincenti e le sorprese sono tante.

Rai 3 è pronta per mandare in onda le ultime puntate prima della pausa estiva. Infatti la serie televisiva riprenderà la messa in onda a fine agosto.

Scopriamo insieme cosa succederà in questa ultima settimane

Anticipazioni ultime puntate di Un posto al sole

Ecco le anticipazioni dell’ultima settimana di Un posto al sole prima della pausa estiva

Anticipazione lunedì 2 agosto

Samuel, dopo il fallimenti della cena fuori con Speranza, decide di lasciare Palazzo Palladini.

Guido e Mariella sono preoccupati per l’umore di Speranza che ha tradito il fidanzato con Vittorio.

Quest’ultimo è in crisi e sente il bisogno di riesumare vecchie abitudini che lo porteranno sulla cattiva strada.

Bianca e Jimmy adesso stanno bene, ma lei ha instaurato una conoscenza con Cristina che da pacifica diventerà conflittuale.

Anticipazioni martedì 3 agosto

Samuel lascia ufficialmente Palazzo Palladini dopo aver scoperto del tradimento della fidanzata Speranza con Vittorio.

Patrizio cerca di far ragionare quest’ultimo e indagherà per scoprire cosa vuole il suo amico dall’amore.

Fabrizio è in crisi con Marina e torna nella sua vita una vecchia fiamma del passato.

Jimmy invece sta affrontando la prima cotta per Cristina, nonché figlia di Roberto Ferri.

Anticipazioni mercoledì 4 agosto

Fabrizio è in tensione rispetto alla relazione con Marina e si trova a dover lavorare con la sua ex fidanzata.

Samuel, scappato dal palazzo, decide di elaborare il tradimento in solitudine lontano da tutti.

Vittorio chiederà a Speranza di rimanere a Napoli in sua compagnia?

Bianca, dopo la litigata con Cristina, le chiederà una tregua? Gli adulti le hanno messo pressing e lei non sa cosa fare

Anticipazioni giovedì 5 agosto

Fabrizio sente del disagio a lavorare con l’ex fidanzata Giorgia.

Patrizio vuole aiutare Clara e indossa i panni da babysitter e mette da parte quelli da chef.

Michele, invece, è contento: sta per uscire il suo libro e vuole essere più presente con la moglie Silvia. Lui sorprenderà lei e non solo…

Roberto riceve il supporto di Marina e si sfoga per la mole di lavoro che ha da affrontare.

Anticipazioni venerdì 6 agosto

Irene e Serena sono al mare, mentre Filippo sta affrontando un percorso in analisi per elaborare i suoi ricordi e riprendere in mano la sua vita.

Filippo verrà però distratto dal percorso di recupero da una vecchia conoscenza che non sarà d’aiuto.

Silvia è pronta per partire per Indica con Michele, ma Giancarlo non vuole lasciarla stare.

Clara è molto grata a Patrizio, ma non vorrebbe appesantirlo con i suoi problemi lavorativi.